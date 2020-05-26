Резкого потепления в начале лета ожидать не стоит, - Гидрометцентр

В то время, как синоптики прогнозируют рекордно холодное завершение мая, резкого потепления в первой декаде июня ожидать не стоит.

Об этом Українським Новинам сообщил заведующий отделением украинского гидрометеорологического центра Владислав Билык.

"В ближайшее время и скажем так, в первой декаде лета календарного - особо жары не будет", - сказал он.

Также Билык отметил, что особых отличий между последней декадой мая и первой декадой июня не будет.

Кроме этого, в ближайшие выходные ожидается небольшое потепление на 3 градуса и уменьшение количества осадков.

В то же время, согласно прогнозу Метеопрог, уже 7 июня в Киев придет жара. Столбики термометров поднимутся до +27.

Прогноз погоды от Метеопрог на 2 недели в Киеве.

Как сообщали Українські Новини, синоптики предупредили об аномальной погоде в мае. В начале мая пройдут дожди, но спустя несколько дней начнется жара.

Кроме того, синоптики резко изменили прогноз погоды на лето, в частности, ожидается аномальная жара и засуха с ливнями.

Также в течение всех летних месяцев, в мае и июне погода на большей части территории северного полушария будет теплее, чем обычно.