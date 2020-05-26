подписаться на рассылку
26.6 27.05
28.85 29.45
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Резкого потепления в начале лета ожидать не стоит, - Гидрометцентр
26 мая 2020, вторник, 05:50 1618 Инфографика
Жизнь 2020-05-26T07:30:02+03:00
Українські Новини
Резкого потепления в начале лета ожидать не стоит, - Гидрометцентр

Резкого потепления в начале лета ожидать не стоит, - Гидрометцентр

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз, Укргидрометцентр, Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, погода летом, лето-2020, погода в июне
Прогноз погоды в Украине Фото: pixabay
Прогноз погоды в Украине Фото: pixabay

В то время, как синоптики прогнозируют рекордно холодное завершение мая, резкого потепления в первой декаде июня ожидать не стоит.

Об этом Українським Новинам сообщил заведующий отделением украинского гидрометеорологического центра Владислав Билык.

"В ближайшее время и скажем так, в первой декаде лета календарного - особо жары не будет", - сказал он.

Также Билык отметил, что особых отличий между последней декадой мая и первой декадой июня не будет.

Кроме этого, в ближайшие выходные ожидается небольшое потепление на 3 градуса и уменьшение количества осадков.

В то же время, согласно прогнозу Метеопрог, уже 7 июня в Киев придет жара. Столбики термометров поднимутся до +27.

Прогноз погоды от Метеопрог на 2 недели в Киеве. Прогноз погоды от Метеопрог на 2 недели в Киеве.

Как сообщали Українські Новини, синоптики предупредили об аномальной погоде в мае. В начале мая пройдут дожди, но спустя несколько дней начнется жара. 

Кроме того, синоптики резко изменили прогноз погоды на лето, в частности, ожидается аномальная жара и засуха с ливнями.

Также в течение всех летних месяцев, в мае и июне погода на большей части территории северного полушария будет теплее, чем обычно.

Больше новостей о: Погода Прогноз Укргидрометцентр Прогноз погоды погода в Киеве погода в Украине погода летом лето-2020 погода в июне

Дожди и похолодание до +2. Прогноз погоды на 26 ма...
Резко похолодает и придет настоящее тепло: синопти...
Зной со шквалами и градом: синоптики изменили прог...
В Украину идет ледяной атмосферный фронт: синоптик...
В Киевской области зафиксировали вспышку коронавируса в общежитии и трех больницах
В "коронавирусной" Александровской больнице произошел пожар. Больных вывели на улицу
Новости
Закон о финмониторинге. Что изменилось для пользователей электронных кошельков 07:15
США построили в Украине 13 лабораторий, где хранятся особо опасные инфекции для "предотвращения биооружия" 07:00 Документ
Метро открыли, а ездить некому. Электричество дорожает 07:00 Новости дня
Зарплата руководителя Госуправления делами за апрель уменьшилась в 2 раза до 47,5 тыс. гривен 07:00 Документ
Вместо 500 тыс рабочих мест в бюджетной сфере, Кабмин пока может отчитаться о 142 тыс рабочих мест "в целом" 06:43 Документ
больше новостей
С 1 октября населению хотят повысить тариф на электричество 13:28
Минекоенерго согласно с Энергетическим Сообществом в вопросе введения финансового механизма ВСО 12:47
В Киевской области растет количество заболевших COVID-19. Где болеют больше всего 13:43
Доллару и евро "аукнится" быстрый рост, гривна выростет. Какого курса валют ожидать завтра 08:25
С завтрашнего дня Киевская область возобновляет пассажирские автоперевозки 11:30
больше новостей
С 1 октября населению хотят повысить тариф на электричество 13:28
Участник АТО Николай Кузив подозревается в изнасиловании и пытках. Фото: Facebook/ Николай Кузив
Одним из копов-насильников в Кагарлыке оказался атошник из Львовской области 19:15
Накануне смерти нардеп Давиденко продавал свою долю в агрокомпании, - СМИ 19:26
С завтрашнего дня Киевская область возобновляет пассажирские автоперевозки 11:30
Педагоги, психологи и соцработники: утвержден перечень должностей, которые могут получить до 100% от зарплаты 06:00
больше новостей
Подозреваемой в убийстве Шеремета домашний арест сменили на 168 тысяч гривен залога
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok