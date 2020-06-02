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02 июня 2020, вторник, 17:30 236 Инфографика
Финансы 2020-06-02T19:30:03+03:00
Українські Новини
Пенсионный фонд направил на финансирование пенсий в июне 594,8 миллиона гривен

Пенсионный фонд направил на финансирование пенсий в июне 594,8 миллиона гривен

Елизавета Кесельман
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Пенсия
Пенсия

Сегодня, 2 июня 2020, Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, начал финансирование пенсий июня, после того, как завершил финансирование майских пенсий. Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины в социальной сети Facebook.

Как передает ведомство, на пенсионные выплаты направлено 594,8 миллиона гривен.

Выплата пенсий будет проведена в в определенную для каждого пенсионера дату выплаты в установленном порядке.

Финансирование пенсий в июне. Инфографика: ПФУФинансирование пенсий в июне. Инфографика: ПФУ

Как сообщали Українські Новини, на пенсии в мае направили более 37 миллиардов гривен.

С 1 мая в Украине началась индексация пенсий, а выплаты в течение 2020 года должны повысить еще несколько раз.

Ранее в апреле было профинансировано пенсий на сумму 46,7 млрд грн, что на 10,66 млрд грн больше, чем в марте (36,04 млрд грн).

Однако для получения высокую пенсию в Украине, помимо большого стажа (от 30 лет для женщин и от 35 лет для мужчин) необходимо и до выхода на отдых получать высокую зарплату.

Тем временем Украина заявила, что не намерена понижать пенсионный возраст.

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