На 10 млрд больше, чем в марте: на выплату пенсий в апреле направили рекордную сумму

После того, как на пенсии в апреле ПФ уже выделил более 44 миллиардов, но на 100% еще не профинансировал, Пенсионный фонд 24 апреля 2020 года, согласно утвержденному графику, завершил финансирование пенсий за месяц.

Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины в социальной сети Facebook.

По данным пресс-службы, с начала месяца профинансировано пенсий на сумму 46,7 млрд грн, что на 10,66 млрд грн больше, чем в марте (36,04 млрд грн).

Ранее Пенсионный фонд Украины 23 апреля направил 9,9 млрд гривен на выплату одноразовой денежной помощи пенсионерам в размере 1 000 гривен. В том числе, 6,4 миллионам пенсионеров, которые получают пенсии на счета в банках, единовременное пособие будет зачислено не позднее 24 апреля. Еще 3,5 миллионам пенсионеров, которые получают пенсии через почту, почтальоны должны доставить одноразовую помощь на дом в течение 5 календарных дней.

Как сообщали Українські Новини, по тысяче гривен помощи 7 млн украинцев получат до субботы.

Ранее министр социальной политики Марина Лазебная прогнозировала выплату по 1 тыс. гривен помощи пенсионерам через 5 дней после вступления в силу принятых Верховной Радой 13 апреля изменений в государственный бюджет на 2020 год. А на индексацию пенсий в мае и выплату пенсионерам по 1000 гривен планировали выделить 20 млрд.

Ранее заместитель главы офиса Президента Юлия Ковалив сообщила, что индексация пенсий будет проведена за счет заимствований и сокращения расходов госбюджета.