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25 мая 2020, понедельник, 18:35 42 Инфографика
Финансы 2020-05-25T19:15:02+03:00
Українські Новини
На 8 млрд меньше, чем в апреле: ПФУ завершил финансирование пенсий за май

На 8 млрд меньше, чем в апреле: ПФУ завершил финансирование пенсий за май

Надежда Комендантова
Пенсии, Пенсионеры, ПФУ, пенсии в Украине, Финансирование пенсий
Пенсия.
Пенсия.

В то время как министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что более миллиона пенсионеров, которым исполнилось 75 лет, ежемесячно смогут получать прибавку к пенсии около 500 грн, Пенсионный фонд 25 мая профинансировал пенсионные выплаты на 1,3 миллиарда гривен.

Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины в социальной сети Facebook.

"25 мая 2020 Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, завершил финансирование пенсий", - говорится в нем.

Так, по состоянию на 25 мая ПФУ профинансировал пенсии на сумму 38,7 миллиарда гривен с начала месяца. Из них в понедельник, 25 мая на пенсионные выплаты направлено 1,3 миллиарда гривен.

Финансирование пенсий в мае. Инфографика: ПФУ Финансирование пенсий в мае. Инфографика: ПФУ

В то же время ПФУ напоминает, что финансирование пенсий июне 2020 начнется 2 июня.

Как сообщали Українські Новини, в Украине с 1 мая началась индексация пенсий, а выплаты в течение 2020 года должны повысить еще несколько раз.

Тем временем, чтобы получать высокую пенсию в Украине, нужно иметь не только большой стаж (от 30 лет для женщин и от 35 лет для мужчин), но и до выхода на отдых получать высокую зарплату.

Ранее, в апреле было профинансировано пенсий на сумму 46,7 млрд грн, что на 10,66 млрд грн больше, чем в марте (36,04 млрд грн).

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