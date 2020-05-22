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22 мая 2020, пятница, 15:06 81 Инфографика
Экономика 2020-05-22T16:45:02+03:00
Українські Новини
На пенсии в мае направили более 37 миллиардов гривен

На пенсии в мае направили более 37 миллиардов гривен

Ярина Вацяк
Пенсии, Пенсионный фонд, ПФУ, Пенсия, пенсии в Украине, Финансирование пенсий
Деньги
Деньги

В то время как Министерство социальной политики намерено пересмотреть пенсионную систему и ввести три программы начисления пенсий, Пенсионный фонд 22 мая профинансировал пенсионные выплаты на 3,8 миллиарда гривен.

Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины в социальной сети Facebook.

"22 мая 2020 Пенсионный фонд Украины (ПФУ), согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий мая", - говорится в нем.

Так, по состоянию на 22 мая ПФУ уже профинансировал пенсии на сумму 37,4 миллиарда гривен с начала месяца. Из них сегодня на пенсионные выплаты направлено 3,8 миллиарда гривен.

Пенсии в мае. Инфографика: ПФУПенсии в мае. Инфографика: ПФУ

В то же время ПФУ напоминает, что выплата пенсий будет проведено в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке: пенсия будет зачислена на ваш счет в банке, а тем, кто выбрал АО "Укрпочта", пенсии доставят почтальоны домой.

Как сообщали Українські Новини, в Украине с 1 мая началась индексация пенсий, а выплаты в течение 2020 года должны повысить еще несколько раз.

Тем временем, чтобы получать высокую пенсию в Украине, нужно иметь не только большой стаж (от 30 лет для женщин и от 35 лет для мужчин), но и до выхода на отдых получать высокую зарплату.

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