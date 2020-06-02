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02 червня 2020, вівторок, 17:30 12
Фінанси 2020-06-02T18:15:02+03:00
Українські Новини
Пенсійний фонд направив на фінансування пенсій у червні більш як пів мільярда гривень

Пенсійний фонд направив на фінансування пенсій у червні більш як пів мільярда гривень

Елизавета Кесельман
Пенсії, пенсійна реформа, Пенсійний фонд, пенсія, пенсія в Україні, фінансування пенсій
Пенсія
Пенсія

Пенсійний фонд України після того, як завершив фінансування травневих пенсій, сьогодні, 2 червня, відповідно до затвердженого графіку, почав фінансування пенсій червня.

Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду України в соціальній мережі Facebook.

Як повідомляє відомство, на пенсійні виплати спрямовано 594,8 мільйона гривень.

Виплата пенсій буде проведена у визначену для кожного пенсіонера дату виплати в установленому порядку.

Фінансування пенсій у червні. Інфографіка: ПФУФінансування пенсій у червні. Інфографіка: ПФУ

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада на пленарному засіданні підтримала введення соціальної допомогу у розмірі 40% від розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, одиноким пенсіонерам, які досягли 80-річного віку і потребують стороннього догляду.

Водночас Україна не має наміру знижувати пенсійний вік, йдеться в переданому на розгляд раді директорів МВФ проєкті меморандуму.

Також Міністерство соціальної політики обговорив з місією Міжнародного валютного фонду (МВФ) реформування пенсійної системи.

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