Украина намерена расширить финансирование медпомощи в рамках программы медгарантий, - проект меморандума с МВФ

Украина намерена расширить новый механизм финансирования медицинской помощи, который запущен с 1 апреля.

Об этом говорится в направленном для рассмотрения совету директоров Международного валютного фонда (МВФ) проекте меморандума, передают Українські Новини.

"Реализация реформы здравоохранения будет продолжаться в 2020 году путем расширения нового механизма финансирования вторичной и специализированной помощи", - сказано в нем.

Украина намерена взять на себя обязательства по продолжению трансформации учреждений, предоставляющих услуги в сфере здравоохранения, в коммунальные неприбыльные организации, которые будут получать финансирование по контрактам с Национальной службой здоровья (НСЗУ).

Сама служба будет обеспечивать мониторинг качества услуг и финансовой деятельности медучреждений.

"Мы завершим разработку (путем размежевания) финансированного НСЗУ пакета медицинских услуг включительно с первичной, специализированной, паллиативной и неотложной помощью", - сказано в проекте документа.

При этом для медучреждений будут предусмотрены финансовые стимулы, а также будет оставлена возможность внедрить софинансирование для пациентов в случае необходимости.

Лица и учреждения, которые предоставляют медицинские услуги, не смогут принимать участие в управлении НСЗУ, что должно предупредить конфликт интересов в службе.

Также, согласно проекту меморандума, Министерство здравоохранения продолжит закупку лекарств через международные организации и государственное предприятие "Медицинские закупки Украины".

Как сообщали Українськi Новини, МВФ планирует выделить Украине 5 млрд долларов, однако вопрос о новой программе сотрудничества еще не включен в календарь организации.

При этом Кабмин ожидает 3 транша от МВФ.

Минздрав намерен разработать новые тарифы на медуслуги.