Украина намерена расширить финансирование медпомощи в рамках программы медгарантий, - проект меморандума с МВФ

Украина намерена расширить новый механизм финансирования медицинской помощи, который запущен с 1 апреля. Об этом говорится в направленном для рассмотрения совету директоров Международного валютного фонда (МВФ) проекте меморандума, передают Українські Новини. "Реализация реформы здравоохранения будет продолжаться в 2020 году путем расширения нового механизма финансирования вторичной и специализированной помощи", - сказано в нем. Украина намерена взять на себя обязательства по продолжению трансформации учреждений, предоставляющих услуги в сфере здравоохранения, в коммунальные неприбыльные организации, которые будут получать финансирование по контрактам с Национальной службой здоровья (НСЗУ). Сама служба будет обеспечивать мониторинг качества услуг и финансовой деятельности медучреждений. "Мы завершим разработку (путем размежевания) финансированного НСЗУ пакета медицинских услуг включительно с первичной, специализированной, паллиативной и неотложной помощью", - сказано в проекте документа. При этом для медучреждений будут предусмотрены финансовые стимулы, а также будет оставлена возможность внедрить софинансирование для пациентов в случае необходимости. Лица и учреждения, которые предоставляют медицинские услуги, не смогут принимать участие в управлении НСЗУ, что должно предупредить конфликт интересов в службе. Также, согласно проекту меморандума, Министерство здравоохранения продолжит закупку лекарств через международные организации и государственное предприятие "Медицинские закупки Украины". Как сообщали Українськi Новини, МВФ планирует выделить Украине 5 млрд долларов, однако вопрос о новой программе сотрудничества еще не включен в календарь организации. При этом Кабмин ожидает 3 транша от МВФ. Минздрав намерен разработать новые тарифы на медуслуги.