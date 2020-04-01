В Украине стартовала программа медгарантий

Национальная служба здоровья (НСЗУ) заявляет о запуске программы медицинских гарантий 1 апреля.

Об этом говорится в сообщении НСЗУ, передают Українськi Новини.

"1 апреля стартовала первая в Украине программа медицинских гарантий - перечень медицинских услуг, которые государство гарантирует пациенту. Договоры с НСЗУ на оказание медицинских услуг по программе медицинских гарантий на сегодня подписали 1 524 учреждений специализированной медицинской помощи. Из них 50 частных. Это 90% заведений, которые подали свои предложения НСЗУ. Еще 138 проектов договоров ожидают подписания", - сказано в нем.

Отмечается, что в общем проекты договоров получили 1 662 поставщика специализированной медицинской помощи.

Больше всего договоров подписано в Харьковской (132), Днепропетровской (110) и Львовской (102) областях.

При этом 3 учреждениям было отказано в подписании договора из-за неполной автономизации, 20 учреждениям - из-за отсутствия лицензии на медицинскую практику, еще 9 учреждений подали недостоверные статистические данные.

"На обеспечение Программы медицинских гарантий выделено 70,4 млрд гривен. Примерно 18,7 млрд гривен получит первичное звено, все учреждения которого (более 1500) перезаключили договора с НСЗУ. Также подписаны контракты со всеми центрами экстренной медицинской помощи (в Украине их 25), на оплату их услуг предусмотрено примерно 4,7 млрд гривен", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что практически все коммунальные медицинские учреждения (районные, городские, областные больницы) страны вошли в реформу и будут получать средства по договору.

Чтобы получить доступ к бесплатным услугам, пациент должен иметь направление от врача системы первичной медпомощи (для этого сначала нужно заключить декларацию с семейным врачом, терапевтом или педиатром) или лечащего врача.

Направление не требуется к гинекологу, психиатру, стоматологу и наркологу.

Экстренная медицинская помощь должна оказываться бесплатно каждому и независимо от наличия декларации.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство здравоохранения и Национальная служба здоровья не прокомментировали особенности запуска с 1 апреля второго этапа медицинской реформы в условиях пандемии коронавируса.

Второй этап медреформы предусматривает заключение каждым медучреждением договоров с Национальной службой здоровья Украины и получение денег за предоставленные услуги.

4 марта в Верховной Раде при назначении правительства Дениса Шмыгаля Президент Владимир Зеленский заявил, что большинство медучреждений не готово ко второму этапу медицинской реформы.

Шмыгаль затем заявил, что правительство "будет двигаться вперед" в этом вопросе, поскольку большинство работы уже сделано, не уточнив будет ли отсрочка либо переходной период или реформа будут запущена, как ранее планировалось с 1 апреля.