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  • Украина и МВФ предварительно договорились о новой программе сотрудничества на $5 млрд
22 мая 2020, пятница, 08:50 90
Экономика 2020-05-22T08:52:19+03:00
Українські Новини
Украина и МВФ предварительно договорились о новой программе сотрудничества на $5 млрд

Украина и МВФ предварительно договорились о новой программе сотрудничества на $5 млрд

Елена Новикова
МФВ, Коронавирус, Украина-МВФ, Владкова Холлар, Программа SBA, Программа от МВФ
МВФ. Фото: glavcom.ua
МВФ. Фото: glavcom.ua

Украина и Международный валютный фонд достигли предварительного соглашения о новой программе stand by на 5 млрд долларов, в то время, как министр финансов Сергей Марченко ожидает получения первого транша от МВФ до июня.

Об этом говорится в сообщении МВФ, передают Українські Новини.

"21 мая команда сотрудников Международного валютного фонда во главе с госпожой Владковой Холлар завершила дистанционные обсуждения с украинскими властями и достигла соглашения на уровне персонала по экономической политике для новой 18-месячной резервной договоренности", - говорится в нем.

Средства программы в размере 5 млрд долларов будут выделены на обеспечение платежного баланса и бюджетной поддержки, чтобы помочь властям Украины справиться с последствиями шока после пандемии коронавируса.

Соглашение подлежит утверждению руководством фонда и исполнительным советом МВФ.

Рассмотрение правлением ожидается в ближайшие недели.

Как сообщали Українські Новини, президент Владимир Зеленский на пресс-конференции к годовщине президенства выразил уверенность в подписании новой программы с Международным валютным фондом в мае.

Также Национальный банк Украины рассчитывает получить транш от Международного валютного фонда в конце мая - начале июня.

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