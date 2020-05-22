Украина и МВФ предварительно договорились о новой программе сотрудничества на $5 млрд

Украина и Международный валютный фонд достигли предварительного соглашения о новой программе stand by на 5 млрд долларов, в то время, как министр финансов Сергей Марченко ожидает получения первого транша от МВФ до июня.

Об этом говорится в сообщении МВФ, передают Українські Новини.

"21 мая команда сотрудников Международного валютного фонда во главе с госпожой Владковой Холлар завершила дистанционные обсуждения с украинскими властями и достигла соглашения на уровне персонала по экономической политике для новой 18-месячной резервной договоренности", - говорится в нем.

Средства программы в размере 5 млрд долларов будут выделены на обеспечение платежного баланса и бюджетной поддержки, чтобы помочь властям Украины справиться с последствиями шока после пандемии коронавируса.

Соглашение подлежит утверждению руководством фонда и исполнительным советом МВФ.

Рассмотрение правлением ожидается в ближайшие недели.

Как сообщали Українські Новини, президент Владимир Зеленский на пресс-конференции к годовщине президенства выразил уверенность в подписании новой программы с Международным валютным фондом в мае.

Также Национальный банк Украины рассчитывает получить транш от Международного валютного фонда в конце мая - начале июня.