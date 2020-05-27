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27 мая 2020, среда, 09:29 538
Экономика 2020-05-27T10:37:13+03:00
Українські Новини
МВФ пока не включил в свой календарь вопрос по новой программе сотрудничества с Украиной

МВФ пока не включил в свой календарь вопрос по новой программе сотрудничества с Украиной

Валерия Драгомирова
Украина, МВФ, Сотрудничество
МВФ . Фото: UTMAG
МВФ . Фото: UTMAG

Международный валютный фонд (МВФ) пока не включил в свой календарь вопрос по новой программе сотрудничества с Украиной.

Об этом говорится в данных календаря совета директоров МВФ, передают Українські Новини.

На данный момент календарь МВФ расписан до 3 июня.

29 мая МВФ рассмотрит вопрос выплат Бангладешу в рамках механизма быстрого кредитования, 1 июня будут рассмотрены вопросы Соломоновых Островов, Багам и Гондураса.

3 июня МВФ рассмотрит по Барбадосу третий обзор в рамках расширенного соглашения.

Как сообщали Українські Новини, 21 мая команда сотрудников Международного валютного фонда во главе с госпожой Владковой Холлар завершила дистанционные обсуждения с украинскими властями и достигла соглашения на уровне персонала по экономической политике для новой 18-месячной резервной договоренности.

Средства программы в размере 5 млрд долларов будут выделены на обеспечение платежного баланса и бюджетной поддержки, чтобы помочь властям Украины справиться с последствиями шока после пандемии коронавируса.

Соглашение подлежит утверждению руководством фонда и исполнительным советом МВФ.

Рассмотрение правлением ожидается в ближайшие недели.

20 мая министр финансов Сергей Марченко сообщил, что ожидает получения первого транша от Международного валютного фонда до конца мая.

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МВФ пока не включил в свой календарь вопрос по новой программе сотрудничества с Украиной
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