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11 мая 2020, понедельник, 12:18 191
Общество 2020-05-11T13:30:01+03:00
Українські Новини
В МОЗ разработают новые тарифы на медуслуги из-за медреформы

В МОЗ разработают новые тарифы на медуслуги из-за медреформы

Ольга Фандорина
МОЗ, Медреформа, Степанов Максим, Тарифы на медуслуги
Коронавирус. Врач. медик. Медицина. Фото: freepik
Коронавирус. Врач. медик. Медицина. Фото: freepik

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что Минздав намерен разработать новые тарифы на медицинские услуги в рамках продолжения медицинской реформы.

Об этом он сообщил в эфире на телеканале "Украина 24", передают Українськi Новини.

"НСЗУ (Национальная служба здоровья) рассчитала тарифы, которые 5 февраля утвердил Кабинет Министров. Эти тарифы были рассчитаны за 2 месяца до старта второго этапа реформы. Большинство тарифов были разработаны без консультаций с профильными врачами, то есть их составляли чиновники, которые не имеют полного понимания, как в действительности работает медицина... Минздрав разработает справедливые тарифы, по которым будет осуществляться финансирование отрасли в 2021 году. Новые тарифы будут основываться на рыночных заработных платах для работников отрасли и качественных стандартах оказания медицинских услуг", - сказал он.

Степанов также подчеркнул, что реформа, разработанная предыдущими руководителями Минздрава, основана на отдельных элементах моделей западных стран, но совсем не адаптирована к украинским реалиям.

Как сообщали Українськi Новини, 6 мая во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль заверил в продолжении медреформы.

Бывшая и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун считает, что инициатива президента Владимира Зеленского по изменению ее медицинской реформы - это шаг в прошлое.

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