За первый день работы система автофиксации "поймала" более 35 тысяч нарушителей ПДД

Спикер полиции Яна Кутова заявила, что система фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД), которая заработала ночью, а спустя минуту в объектив камеры попался первый нарушитель, в Киевской области за день зафиксировала более 35 тыс. случаев превышения скорости.

Об этом она сообщила Українським Новинам.

"Зафиксировано более 35 тыс. правонарушений", - сказала она.

Ранее, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что по состоянию на 9:00 система за 8 минут работы зафиксировала 262 случая превышения скорости.

Как сообщали Українськi Новини, уже известны адреса установленных камер фотовидеофиксации дорожного движения в Киеве.

Ранее МВД отложило запуск системы автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД до окончания режима строгого карантина.

Тем временем наказания за нарушения ПДД ужесточат: штрафы вырастут для пешеходов. Также Рада заменила штрафные балы за нарушение ПДД денежным штрафом.