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01 июня 2020, понедельник, 20:35 45
Транспорт 2020-06-01T20:45:01+03:00
Українські Новини
За первый день работы система автофиксации "поймала" более 35 тысяч нарушителей ПДД

За первый день работы система автофиксации "поймала" более 35 тысяч нарушителей ПДД

Надежда Комендантова
ПДД, Видеофиксация, нарушение ПДД, Превышение скорости
Водитель.Фото: pixabay
Водитель.Фото: pixabay

Спикер полиции Яна Кутова заявила, что система фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД), которая заработала ночью, а спустя минуту в объектив камеры попался первый нарушитель, в Киевской области за день зафиксировала более 35 тыс. случаев превышения скорости.

Об этом она сообщила Українським Новинам.

"Зафиксировано более 35 тыс. правонарушений", - сказала она.

Ранее, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что по состоянию на 9:00 система за 8 минут работы зафиксировала 262 случая превышения скорости.

Как сообщали Українськi Новини, уже известны адреса установленных камер фотовидеофиксации дорожного движения в Киеве.

Ранее МВД отложило запуск системы автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД до окончания режима строгого карантина.

Тем временем наказания за нарушения ПДД ужесточат: штрафы вырастут для пешеходов. Также Рада заменила штрафные балы за нарушение ПДД денежным штрафом.

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