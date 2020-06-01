За перший день роботи система автофіксації "спіймала" понад 35 тисяч порушників ПДР

Речник поліції Яна Кутова заявила, що система фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху (ПДР), яка запрацювала вночі, а через хвилину після запуску записала перше порушнення, у Київській області за день зафіксувала понад 35 тис. випадків перевищення швидкості.

Про це вона повідомила Українським Новинам.

"Зафіксовано понад 35 тис. правопорушень", - сказала вона.

Раніше, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що станом на 9:00 система за 8 хвилин роботи зафіксувала 262 випадки перевищення швидкості.

Як повідомляли Українські Новини, вже відомі адреси встановлених камер фотовідеофіксації дорожнього руху в Києві.

Раніше МВС відклало запуск системи автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР до закінчення режиму суворого карантину.

Тим часом покарання за порушення ПДР посилять: штрафи зростуть для пішоходів. Також в Україні водії зможуть оплачувати штрафи через смартфон.