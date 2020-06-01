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01 червня 2020, понеділок, 20:35 9
Транспорт 2020-06-01T22:00:01+03:00
Українські Новини
За перший день роботи система автофіксації "спіймала" понад 35 тисяч порушників ПДР

За перший день роботи система автофіксації "спіймала" понад 35 тисяч порушників ПДР

Надежда Комендантова
МВС України, порушення ПДР, ПДР, відеофіксація, Фотофіксація
Водій.Фото: pixabay
Водій.Фото: pixabay

Речник поліції Яна Кутова заявила, що система фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху (ПДР), яка запрацювала вночі, а через хвилину після запуску записала перше порушнення, у Київській області за день зафіксувала понад 35 тис. випадків перевищення швидкості.

Про це вона повідомила Українським Новинам.

"Зафіксовано понад 35 тис. правопорушень", - сказала вона.

Раніше, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що станом на 9:00 система за 8 хвилин роботи зафіксувала 262 випадки перевищення швидкості.

Як повідомляли Українські Новини, вже відомі адреси встановлених камер фотовідеофіксації дорожнього руху в Києві.

Раніше МВС відклало запуск системи автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР до закінчення режиму суворого карантину.

Тим часом покарання за порушення ПДР посилять: штрафи зростуть для пішоходів. Також в Україні водії зможуть оплачувати штрафи через смартфон.

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