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31 мая 2020, воскресенье, 14:18 14
Общество 2020-05-31T14:20:08+03:00
Українські Новини
С 1 июня открываются спортзалы и фитнесс-центры: правила посещения

С 1 июня открываются спортзалы и фитнесс-центры: правила посещения

Надежда Комендантова
Минздрав, Карантин, Спортзал, Фитнец-центр, послабление карантина
Тренажерный зал. Фото: facebook.com/interatletika
Тренажерный зал. Фото: facebook.com/interatletika

В то время, как за сутки, 30 мая, количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 468 до 23 672, количество умерших от заболевания - на 12 человек до 708, Министерство здравоохранения обнародовало правила посещения спортзалов.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини. 

"С 1 июня будет разрешена работа спортзалов, фитнес центров и бассейнов. Также начинается межобластное сообщение всеми видами транспорта", - отметил он.

По рекомендациям Минздрава, в фитнес-центрах и спортзалах: на входе посетителям должны измерять температуру (если температура 37 и выше, человек не может допускаться к занятиям); не более одного человека на 10 кв.м; обязательное наличие антисептиков, запрещено использование многоразовых полотенец (пользование исключительно персональными); запрещено функционирование спа-зон и услуг массажа.

Также все работники спортзалов и фитнес-центров должны быть одеты в маски или респираторы.

Ранее Кабмин представил 5-этапный план выхода из карантина

Как сообщали Українські Новини, в мире по состоянию на 31 мая коронавирус Covid-19 обнаружили у 6 063 588 человек после того, как был установлен очередной рекорд по заболеваемости

Также количество заболевших коронавирусом в Киеве 30 мая по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 81 человека до 2 985.

Ранее врач-вирусолог Евгения Менжулина рассказала о профилактике коронавирусаа также о том, что делать после контакта с больным.

 

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