Смягчение карантина: в каких областях не будет ослабления карантинных мер

По состоянию на утро 30 мая 5 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

Показателю инцидентности не соответствуют Волынская (12,41 на 100 тыс. населения при граничном показателе 12 на 100 тыс. населения), Львовская (13,30), Ривненская (27,07) и Черновицкая (37,95) области.

Показателю количества тестирований на 100 тыс. населения (определен как не менее 12) не соответствует Донецкая область (8,19).

При этом заполненность коек в больницах, принимающих больных коронавирусом, по состоянию на утро 28 мая ни в одной области не превышает 50%.

Самый большой этот показатель в Черновицкой (49,29%), Ивано-Франковской (37,03%) и Волынской (37,60%) областях.

В Киеве заполняемость составляет 34,53%, инцидентность - 11,29, количество тестирований на 100 тыс. населения - 68,43.

Как сообщали Українськi Новини, школьные лагеря в Киеве откроют не раньше июля, а секции - с сентября.

Ранее Кабинет Министров разрешил работу метрополитена и детских садов с 25 мая при условии соблюдения критериев адаптивного карантина.

Также с 22 мая в Украине начался 2 этап смягчения карантина: какие мерпориятия можно проводить. А в Киеве и Днепре возобновил работу метрополитен и общественный транспорт.

Кроме того, с 1 июня планируется открытие спортзалов, бассейнов и возобновление межобластных пассажирских перевозок.