Смягчение карантина: в каких областях не будет ослабления карантинных мер

По состоянию на утро 30 мая 5 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини. Показателю инцидентности не соответствуют Волынская (12,41 на 100 тыс. населения при граничном показателе 12 на 100 тыс. населения), Львовская (13,30), Ривненская (27,07) и Черновицкая (37,95) области. Показателю количества тестирований на 100 тыс. населения (определен как не менее 12) не соответствует Донецкая область (8,19). При этом заполненность коек в больницах, принимающих больных коронавирусом, по состоянию на утро 28 мая ни в одной области не превышает 50%. Самый большой этот показатель в Черновицкой (49,29%), Ивано-Франковской (37,03%) и Волынской (37,60%) областях. В Киеве заполняемость составляет 34,53%, инцидентность - 11,29, количество тестирований на 100 тыс. населения - 68,43. Как сообщали Українськi Новини, школьные лагеря в Киеве откроют не раньше июля, а секции - с сентября. Ранее Кабинет Министров разрешил работу метрополитена и детских садов с 25 мая при условии соблюдения критериев адаптивного карантина. Также с 22 мая в Украине начался 2 этап смягчения карантина: какие мерпориятия можно проводить. А в Киеве и Днепре возобновил работу метрополитен и общественный транспорт. Кроме того, с 1 июня планируется открытие спортзалов, бассейнов и возобновление межобластных пассажирских перевозок.