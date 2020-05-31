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31 мая 2020, воскресенье, 06:00 90
Общество 2020-05-31T06:00:01+03:00
Українські Новини
Начнется пляжный сезон и пустят поезда. Что изменится в июне для украинцев

Начнется пляжный сезон и пустят поезда. Что изменится в июне для украинцев

Валерия Драгомирова
Карантин, Авиасообщение, Пляжи, июнь, Поезда, Межобластные перевозки, Садики
Лето. Фото: pixabay
Лето. Фото: pixabay

В июне украинцев ждет много изменений в связи с ослаблением карантина. В частности, в Украине возобновляют железнодорожные перевозки, движение электричек, откроются спортзалы и бассейны. О том, что еще ждет украинцев в июне, расскажут Українські Новини. 

В Украине возобновляют железнодорожные перевозки дальнего сообщения

В рамках ослабления карантина в Украине с 1 июня возобновляются железнодорожные перевозки.

В частности, запускаются первые поезда дальнего следования.

МВД запускает систему фотовидеофиксации нарушений ПДД в штатном режиме в Киеве и Киевской области

С 1 июня 2020 года Министерство внутренних дел намерено запустить в штатном режиме работу системы фиксации административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в Киеве и в Киевской области.

Сейчас в Киеве и Киевской области уже установлено 50 камер автоматической фотовидеофиксации.

Всего на территории Украины планируется запустить в работу около 700 таких камер. Камеры будут установлены в местах, где по статистике погибало и травмировалось наибольшее количество граждан.

Камера будет фиксировать превышение скорости, после этого патрульный полицейский зафиксирует на своем компьютере и проверит номера автомобиля.

С 1 июня в Киеве откроются детсады

По словам мэра, ежедневно утром всем работникам и детям на входе должны измерять температуру.

В 10 украинских областях возобновляется движение электричек

В "Укрзализныци" заявили о намерении возобновить курсирование 214 пригородных поездов в 10 областях с 1 июня.

Откроются спортзалы, бассейны и возобновятся межобластные перевозки

С 1 июня планируется открытие спортзалов, бассейнов и возобновление межобластных пассажирских перевозок автомобильным транспортом.

Вводится в обращение монета номиналом 10 гривен

3 июня 2020 Национальный банк Украины введет в обращение монеты номиналом 10 гривен, которые постепенно заменят соответствующие банкноты.

В Киеве должны открыться пляжи

Главный санитарный врач столицы Олег Рубан сообщил, что в наиболее перспективном варианте открытие пляжей состоится в 7-10 числах июня. 

Украина в июне может возобновить авиасообщение

По словам премьера Дениса Шмыгаля, европейские страны заявили о возможности открытия авиасообщения не ранее 15 июня. 

25 июня начинается Внешнее независимое оценивание в Украине

Основная сессия ВНО начнется 25 июня с тестирования по математике и завершится 17 июля тестированием по химии.

Должен закончится адаптивный карантин 

На заседании Кабмина 20 мая было принято решение о продлении карантина до 22 июня.

Как сообщали Українські Новини, в июне украинцы будут отдыхать на Троицу и День Конституции. 



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