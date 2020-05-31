Начнется пляжный сезон и пустят поезда. Что изменится в июне для украинцев

В июне украинцев ждет много изменений в связи с ослаблением карантина. В частности, в Украине возобновляют железнодорожные перевозки, движение электричек, откроются спортзалы и бассейны. О том, что еще ждет украинцев в июне, расскажут Українські Новини.

В Украине возобновляют железнодорожные перевозки дальнего сообщения

В рамках ослабления карантина в Украине с 1 июня возобновляются железнодорожные перевозки.

В частности, запускаются первые поезда дальнего следования.

МВД запускает систему фотовидеофиксации нарушений ПДД в штатном режиме в Киеве и Киевской области



С 1 июня 2020 года Министерство внутренних дел намерено запустить в штатном режиме работу системы фиксации административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в Киеве и в Киевской области.



Сейчас в Киеве и Киевской области уже установлено 50 камер автоматической фотовидеофиксации.



Всего на территории Украины планируется запустить в работу около 700 таких камер. Камеры будут установлены в местах, где по статистике погибало и травмировалось наибольшее количество граждан.



Камера будет фиксировать превышение скорости, после этого патрульный полицейский зафиксирует на своем компьютере и проверит номера автомобиля.

С 1 июня в Киеве откроются детсады

По словам мэра, ежедневно утром всем работникам и детям на входе должны измерять температуру.

В 10 украинских областях возобновляется движение электричек



В "Укрзализныци" заявили о намерении возобновить курсирование 214 пригородных поездов в 10 областях с 1 июня.

Откроются спортзалы, бассейны и возобновятся межобластные перевозки

С 1 июня планируется открытие спортзалов, бассейнов и возобновление межобластных пассажирских перевозок автомобильным транспортом.



Вводится в обращение монета номиналом 10 гривен



3 июня 2020 Национальный банк Украины введет в обращение монеты номиналом 10 гривен, которые постепенно заменят соответствующие банкноты.



В Киеве должны открыться пляжи



Главный санитарный врач столицы Олег Рубан сообщил, что в наиболее перспективном варианте открытие пляжей состоится в 7-10 числах июня.



Украина в июне может возобновить авиасообщение



По словам премьера Дениса Шмыгаля, европейские страны заявили о возможности открытия авиасообщения не ранее 15 июня.



25 июня начинается Внешнее независимое оценивание в Украине



Основная сессия ВНО начнется 25 июня с тестирования по математике и завершится 17 июля тестированием по химии.



Должен закончится адаптивный карантин



На заседании Кабмина 20 мая было принято решение о продлении карантина до 22 июня.



Как сообщали Українські Новини, в июне украинцы будут отдыхать на Троицу и День Конституции.





