Начнется пляжный сезон и пустят поезда. Что изменится в июне для украинцев

В июне украинцев ждет много изменений в связи с ослаблением карантина. В частности, в Украине возобновляют железнодорожные перевозки, движение электричек, откроются спортзалы и бассейны. О том, что еще ждет украинцев в июне, расскажут Українські Новини. В Украине возобновляют железнодорожные перевозки дальнего сообщения В рамках ослабления карантина в Украине с 1 июня возобновляются железнодорожные перевозки. В частности, запускаются первые поезда дальнего следования. МВД запускает систему фотовидеофиксации нарушений ПДД в штатном режиме в Киеве и Киевской областиС 1 июня 2020 года Министерство внутренних дел намерено запустить в штатном режиме работу системы фиксации административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в Киеве и в Киевской области.Сейчас в Киеве и Киевской области уже установлено 50 камер автоматической фотовидеофиксации.Всего на территории Украины планируется запустить в работу около 700 таких камер. Камеры будут установлены в местах, где по статистике погибало и травмировалось наибольшее количество граждан.Камера будет фиксировать превышение скорости, после этого патрульный полицейский зафиксирует на своем компьютере и проверит номера автомобиля. С 1 июня в Киеве откроются детсады По словам мэра, ежедневно утром всем работникам и детям на входе должны измерять температуру. В 10 украинских областях возобновляется движение электричек В "Укрзализныци" заявили о намерении возобновить курсирование 214 пригородных поездов в 10 областях с 1 июня. Откроются спортзалы, бассейны и возобновятся межобластные перевозки С 1 июня планируется открытие спортзалов, бассейнов и возобновление межобластных пассажирских перевозок автомобильным транспортом.Вводится в обращение монета номиналом 10 гривен3 июня 2020 Национальный банк Украины введет в обращение монеты номиналом 10 гривен, которые постепенно заменят соответствующие банкноты.В Киеве должны открыться пляжиГлавный санитарный врач столицы Олег Рубан сообщил, что в наиболее перспективном варианте открытие пляжей состоится в 7-10 числах июня. Украина в июне может возобновить авиасообщениеПо словам премьера Дениса Шмыгаля, европейские страны заявили о возможности открытия авиасообщения не ранее 15 июня. 25 июня начинается Внешнее независимое оценивание в УкраинеОсновная сессия ВНО начнется 25 июня с тестирования по математике и завершится 17 июля тестированием по химии.Должен закончится адаптивный карантин На заседании Кабмина 20 мая было принято решение о продлении карантина до 22 июня.Как сообщали Українські Новини, в июне украинцы будут отдыхать на Троицу и День Конституции.