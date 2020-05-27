подписаться на рассылку
26.7 27.11
28.9 29.7
˟
27 мая 2020, среда, 19:38 59
Общество 2020-05-27T19:45:01+03:00
Українські Новини
Пляжи Киеве не откроют 1 июня: главный санитарный врач назвал причину

Пляжи Киеве не откроют 1 июня: главный санитарный врач назвал причину

Ольга Фандорина
Пляж, пляжи в Киеве, открытие пляжа, Пляжный сезон
Киев пляж Фото: WoMo.ua
Киев пляж Фото: WoMo.ua

Купальный сезон в Киеве, несмотря на решение КГГА об открытии пляжей с 1 июня, задержится. Позагорать на пляжах киевляне смогут не ранее 7 июня. Об этом сообщил главный санитарный врач столицы Олег Рубан, передает РБК-Украина.

По его словам, сейчас Госпотребслужба и Управление по чрезвычайным ситуациям ведут обследование 14 пляжных зон столицы. В частности, дна водоемов и питьевой воды в фонтанчиках. По результатам исследований пляжам должны выдать так называемый "санитарный паспорт". Без него пляжи не откроют.

"Все эти мероприятия уже начали, они могут проводиться 7-10 дней. Поэтому можем говорить, что в наиболее перспективном варианте открытие пляжей состоится в 7-10 числах (июня - ред)", - заявил Рубан.

Что касается лабораторного испытания воды в водоемах, в частности, в Днепре, то соответствующие замеры будут сделаны позже.

"Потому что воду в водоеме можно исследовать лишь после температуры 17-18 градусов. Сегодня эта температура составляет 13-14 градусов. Тогда мы сможем провести лабораторное исследование воды и песка, а также питьевой воды. Тогда можем говорить об открытии пляжей в официальном режиме", - добавил врач.

Как сообщали Українськi Новини, вирусолог, представитель Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Наталья Кожан не поддерживает намерение Министерства здравоохранения разрешить открытие пляжей.

С 22 мая в Киеве начнется второй этап ослабления карантина.

На этом этапе начнет действовать адаптивный карантин. Он продлится минимум до 22 июня.

Больше новостей о: Пляж пляжи в Киеве открытие пляжа Пляжный сезон

Летом в Киеве собираются открыть 14 пляжей и 18 зо...
С 16 мая в Греции откроют более 500 пляжей для пос...
Дистанция в 2 метра и наличие защитных масок: каки...
Киев открывает детские сады, спортзалы и пляжи с 1...
Вятрович проиграл суд по нацисткой символике дивизии СС "Галичина"
После штурма музея Гончара ГБР вызвало Порошенко на допрос
Новости
Героизация дивизии СС "Галичина" недопустима, – выигравшая у Вятровича суд Наталья Мясникова 20:08 Видео
ЕС выделит 750 млрд евро странам для спасения экономики из-за кризиса. Больше всех получат Италия и Испания 20:05
Коллектив "Укркинохроники" обвинил Ткаченко в попытке рейдерского захвата 19:51 Документ
Пляжи Киеве не откроют 1 июня: главный санитарный врач назвал причину 19:38
С сегодняшнего дня в Испании объявили 10-ти дневный траур в память об умерших от коронавируса 19:12
больше новостей
США построили в Украине 8 лабораторий, где хранятся особо опасные инфекции для "предотвращения биооружия" 07:00 Документ
Нардепа Вятровича вызвали в суд из-за символики дивизии СС "Галичина" 07:18
Зеленский. Фото: ОПУ
Назвал бандитом. Мэр Черкасс подал иск в суд против Зеленского 10:53
Полупустая маршрутка.
Пригородный транспорт в Киевской области ездит полупустой второй день, но дороги сковали пробки 10:35 Карта
Кабмину не удалось уговорить производителей "зеленой энергии" добровольно снизить тарифы, — СМИ 10:54
больше новостей
США построили в Украине 8 лабораторий, где хранятся особо опасные инфекции для "предотвращения биооружия" 07:00 Документ
Зеленский. Фото: ОПУ
Назвал бандитом. Мэр Черкасс подал иск в суд против Зеленского 10:53
Нардепа Вятровича вызвали в суд из-за символики дивизии СС "Галичина" 07:18
Педагоги, психологи и соцработники: утвержден перечень должностей, которые могут получить до 100% от зарплаты 06:00
Скриншот: youtube/ТСН
В Украине обнаружили секретные американские биолаборатории с патогенами, способными уничтожить миллионы людей 21:18
больше новостей
В Житомире коронавирус зафиксировали у 10 воспитателей детсадов
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok