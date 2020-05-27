Пляжи Киеве не откроют 1 июня: главный санитарный врач назвал причину

Купальный сезон в Киеве, несмотря на решение КГГА об открытии пляжей с 1 июня, задержится. Позагорать на пляжах киевляне смогут не ранее 7 июня. Об этом сообщил главный санитарный врач столицы Олег Рубан, передает РБК-Украина.

По его словам, сейчас Госпотребслужба и Управление по чрезвычайным ситуациям ведут обследование 14 пляжных зон столицы. В частности, дна водоемов и питьевой воды в фонтанчиках. По результатам исследований пляжам должны выдать так называемый "санитарный паспорт". Без него пляжи не откроют.

"Все эти мероприятия уже начали, они могут проводиться 7-10 дней. Поэтому можем говорить, что в наиболее перспективном варианте открытие пляжей состоится в 7-10 числах (июня - ред)", - заявил Рубан.

Что касается лабораторного испытания воды в водоемах, в частности, в Днепре, то соответствующие замеры будут сделаны позже.

"Потому что воду в водоеме можно исследовать лишь после температуры 17-18 градусов. Сегодня эта температура составляет 13-14 градусов. Тогда мы сможем провести лабораторное исследование воды и песка, а также питьевой воды. Тогда можем говорить об открытии пляжей в официальном режиме", - добавил врач.

Как сообщали Українськi Новини, вирусолог, представитель Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Наталья Кожан не поддерживает намерение Министерства здравоохранения разрешить открытие пляжей.

С 22 мая в Киеве начнется второй этап ослабления карантина.

На этом этапе начнет действовать адаптивный карантин. Он продлится минимум до 22 июня.