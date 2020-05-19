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19 мая 2020, вторник, 08:27 792
Общество 2020-05-19T11:00:03+03:00
Українські Новини
Шмыгаль прогнозирует возобновление авиасообщения в июне

Шмыгаль прогнозирует возобновление авиасообщения в июне

Анна Рудык
Карантин, Авиасообщение, карантин в Украине, ослабление карантина
Самолет. Фото: pixabay
Самолет. Фото: pixabay

В то время, как МАУ закрыла продажи билетов до июля, премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует возобновление авиасообщения в июне, межгородского сообщения - с 3-го этапа ослабления карантинных мер.

Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова на ICTV" сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, передают Українськi Новини.

"Межгородское сообщение можно будет возобновить с 3 этапа... авиасообщение, в том числе международное, возобновится, вероятно, в июне. Но необходимо, чтобы возобновилось авиасообщение с теми странами, куда лететь, открыть аэропорты и не иметь куда вылететь - это не возобновление авиасообщения, необходимо понимать, какие страны также возобновят авиасообщение", - сказал он.

По словам Шмыгаля, европейские страны заявили о возможности открытия авиасообщения не ранее 15 июня.

"До этого, даже если будем разрешать, неизвестно куда будет лететь", - резюмировал он.

Как сообщали Українськi Новини, планируется, что второй этап смягчения карантина, который намерены внедрить с 22 мая, коснется спортивных соревнований, работы гостиниц и проведения внешнего независимого тестирования (ВНО).

Также Минздрав обнародовал проект рекомендаций относительно работы детских садов в период карантина.

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