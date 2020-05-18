Выходные в июне-2020: украинцы будут отдыхать на Троицу и День Конституции

В первый месяц лета, в июне, украинцы будут праздновать Троицу, а также отмечать День Конституции. В следующем месяце будет всего 12 выходных дней, передают Українські Новини.

В первый месяц лета в Украине будет 20 официальных рабочих дней и 10 – выходных. В связи с двумя государственными праздниками, в июне будет два длинных выходных.

Государственные праздники

7 июня будут отмечать Троицу. Праздник припадает на выходной день, он по законодательству переносится на ближайший следующий после него рабочий день. То есть, 8 июня в Украине официальный выходной день. В связи с праздником украинцы будут отдыхать три дня: с 6 по 8 июня.

День Конституции ежегодно отмечают 28 июня. В связи с этим, выходные будут с 27 по 29 июня. Государственный праздник совпадает с выходным днем, он переносится на ближайший рабочий день, то есть на 29 июня.

Как сообщали Українські Новини, 18 мая за православным календарем, женщины с именем Ирина празднуют День ангела. В Украине Всемирный день вышиванки будут отмечать 21 мая.