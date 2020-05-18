подписаться на рассылку
26.5 26.85
28.5 29
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Lifestyle
  • Выходные в июне-2020: украинцы будут отдыхать на Троицу и День Конституции
18 мая 2020, понедельник, 10:32 11
Lifestyle 2020-05-18T10:32:02+03:00
Українські Новини
Выходные в июне-2020: украинцы будут отдыхать на Троицу и День Конституции

Выходные в июне-2020: украинцы будут отдыхать на Троицу и День Конституции

Ирина Николенко
Троица, День Конституции, Выходные в июне, Выходные 2020
Выходные в июне 2020. Фото: pixabay
Выходные в июне 2020. Фото: pixabay

В первый месяц лета, в июне, украинцы будут праздновать Троицу, а также отмечать День Конституции. В следующем месяце будет всего 12 выходных дней, передают Українські Новини.

В первый месяц лета в Украине будет 20 официальных рабочих дней и 10 – выходных. В связи с двумя государственными праздниками, в июне будет два длинных выходных.

Государственные праздники

7 июня будут отмечать Троицу. Праздник припадает на выходной день, он по законодательству переносится на ближайший следующий после него рабочий день. То есть, 8 июня в Украине официальный выходной день. В связи с праздником украинцы будут отдыхать три дня: с 6 по 8 июня.

День Конституции ежегодно отмечают 28 июня. В связи с этим, выходные будут с 27 по 29 июня. Государственный праздник совпадает с выходным днем, он переносится на ближайший рабочий день, то есть на 29 июня.

Как сообщали Українські Новини, 18 мая за православным календарем, женщины с именем Ирина празднуют День ангела. В Украине Всемирный день вышиванки будут отмечать 21 мая.

Больше новостей о: Троица День Конституции Выходные в июне Выходные 2020

День святой Троицы будут праздновать 7 июня: истор...
Два длинных уик-энды. Сколько украинцы будут отдых...
В июне украинцы будут отдыхать треть месяца...
Минэкономразвития рассказало, сколько в украинцев ...
Количество новых случаев коронавируса падает второй день подряд
До конца продленного Кабмином карантина осталось 4 дня
Новости
Минздрав разрешит открыть пляжный сезон 10:31
Германия назвала Трампа "бактерией для НАТО" из-за ослабления Североатлантического альянса 10:29
За прошедшие сутки в Украину вернулись 550 человек спецрейсами 10:28
Пробки в Киеве. Карта: Google Maps
Киев вторую неделю подряд "стоит" в огромных пробках. Где самые загруженные дороги 10:25 Карта
НБУ упростил выдачу наличных из касс торговых предприятий 10:00
больше новостей
Рекомендованый МОН учебник установил, что белорусы – не славяне, а французы, испанцы и евреи, вероятно, вышли из Галичины 15:01
Киево-Святошинский район лидирует по количеству заболевших коронавирусом. Данные по районам Киевской области 11:42
Морковь на свалке. Фото: Andrew Havand
Видео дня: Тонны моркови фермер выбросил на свалку под Киевом 16:19
Прогноз плачевный: МАУ закрыла продажи билетов до июля 23:47
После реформы Рябошапки в прокуратуре некому работать 18:58
больше новостей
Рекомендованый МОН учебник установил, что белорусы – не славяне, а французы, испанцы и евреи, вероятно, вышли из Галичины 15:01
После реформы Рябошапки в прокуратуре некому работать 18:58
Учебник географии для 8 класса авторства Петра Масляка
Скандально прославившийся учебник географии Масляка поспешно удалили с сайта Минобразования 15:19
Морковь на свалке. Фото: Andrew Havand
Видео дня: Тонны моркови фермер выбросил на свалку под Киевом 16:19
Украина должна накапливать финансовый ресурс для снятия с эксплуатации блоков АЭС, - Ольга Буславець 14:05
больше новостей
Сегодня День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok