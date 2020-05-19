В Минздраве назвали даты этапов смягчения карантина

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что разные этапы смягчения карантина запланированы на 22 мая, 1 июня, 10 июня и 21 июня, когда должны запустить авиасообщение.

Об этом он сообщил в ходе брифинга, передают Українськi Новини.

"Эти этапы мы будем вводить 22 мая, 1 июня, 10 июня и с 21 июня", - сказал министр.

По его словам, критериями для смягчения ограничений являются заболеваемость на 100 тыс. населения конкретной области за последние 7 дней, заполненность мест в больницах, принимающих больных коронавирусной инфекцией, количество тестирований в области.

Если область соответствует критериям, то она сможет перейти на следующий этап смягчения карантина.

Как сообщали Українськi Новини, планируется, что второй этап смягчения карантина, который намерены внедрить с 22 мая, коснется спортивных соревнований, работы гостиниц и проведения внешнего независимого тестирования (ВНО).

Тем временем 18 мая количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 260 до 18 876, количество умерших от заболевания - на 13 человек до 548 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев снизилось на 20%, количество новых летальных случаев - на 38,1%.