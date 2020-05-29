Стрельбу в Броварах будут дополнительно расследовать как покушение на убийство

Полиция дополнительно квалифицировала стрельбу в Броварах Киевской области как покушение на убийство двух и более лиц.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.

"Действия участников перестрелки дополнительно квалифицированы как покушение на убийство двух и более лиц. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 15, ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса Украины", - сказано в нем.

В настоящее время полицейские задержали 21 участника события: 11 - в Броварах, по 5 - в Житомирской и Винницкой областях.

Как сообщали Українськi Новини, ранее следователи по данному факту начали 3 уголовных производства: хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия, умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием.

Мэр Броваров, Игорь Сапожко считает, что перестрелка в городе произошла из-за отсутствия диалога между местными органами власти и Киевской областной администрацией. Городские власти неоднократно обращались к КОГА для утверждения нового маршрута с Торгмаш до метро Лесная через Окружную дорогу. Но областная администрация вместо этого создала другой маршрут, который полностью повторяет уже существующий.

Полиция ввела спецоперацию по розыску автомобилей, в которых могут находиться участники стрельбы в Броварах.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что вследствие стрельбы 3 участника конфликта были ранены.

Президент Владимир Зеленский поручил министру внуренних дел Арсену Авакову найти заказчиков конфликта в Броварах.