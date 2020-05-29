Сегодня Порошенко должен прийти на допрос в ГБР

Сегодня Государственное бюро расследований ожидает депутата Верховной Рады, экс-президента Петра Порошенко для допроса в качестве свидетеля по одному из ряда уголовных производств.

Он должен прийти на допрос в 11:00 по адресу ул. Симона Петлюры, 15, каб. 510.

Ранее ГБР повторно вызвало Порошенко на допрос на 29 мая по делу о его картинах.

В то же время защита Порошенко не смогла сообщить, пойдет ли он на допрос в Госбюро расследований 29 мая. Ответить на прямой вопрос, пойдёт ли его клиент на допрос 29 мая адвокат не смог.

Также он уклонился от ответа, пойдет ли сам защитник в ГБР 29 мая.

ГБР вызывало экс-президента на допрос на 26 мая как свидетеля по делу, в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции из 43 картин всемирно известных художников.

Однако он пришел на выставку коллекции своих картин вместо того, чтобы явиться на допрос.

После чего ГБР штурмовало музей имени Ивана Гончара, чтобы вручить Порошенко вызов на допрос.

Также коллекцию картин Порошенко арестовали по решению суда.