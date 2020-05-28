Завтра Украина должна погасить $1 млрд выпущенных под госгарантии США евробондов

В пятницу, 29 мая, Украина должна погасить еврооблигации, выпущенные под госгарантии США, на 1 млрд долларов.

Об этом свидетельствует проспект эмиссии бумаг, передают Українські Новини.

Номинальная стоимость каждой облигации составляет 200 тыс. долларов, процентная ставка - 1,847% в год.

Уплата процентов осуществлялась дважды в год (29 мая и 29 ноября).

Срок погашения облигаций - 29 мая 2020 года.

Как сообщали Українські Новини, после того, как в марте госдолг Украины уменьшился, совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в апреле увеличился на 1,3%, или на 1,05 млрд долларов до 81,43 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.

Тем временем почти половина граждан Украины против сотрудничества с МВФ.

Ранее Украина разместила десятилетние еврооблигации на 1,25 млрд евро.



А совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в марте сократился на 3,6%, или на 3 млрд долларов до 80,38 млрд долларов по сравнению с февралем. Всего Украине надо выплатить 400 млрд гривен по госдолгу в 2020.

