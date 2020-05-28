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28 мая 2020, четверг, 09:30 338
Экономика 2020-05-28T10:00:19+03:00
Українські Новини
Завтра Украина должна погасить $1 млрд выпущенных под госгарантии США евробондов

Завтра Украина должна погасить $1 млрд выпущенных под госгарантии США евробондов

Анна Рудык
Еврооблигации, Внешний долг, Госдолг Украины, Выплата по еврооблигациям
Доллар
Доллар

В пятницу, 29 мая, Украина должна погасить еврооблигации, выпущенные под госгарантии США, на 1 млрд долларов.

Об этом свидетельствует проспект эмиссии бумаг, передают Українські Новини.

Номинальная стоимость каждой облигации составляет 200 тыс. долларов, процентная ставка - 1,847% в год.

Уплата процентов осуществлялась дважды в год (29 мая и 29 ноября).

Срок погашения облигаций - 29 мая 2020 года.

Как сообщали Українські Новини, после того, как в марте госдолг Украины уменьшился, совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в апреле увеличился на 1,3%, или на 1,05 млрд долларов до 81,43 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.

Тем временем почти половина граждан Украины против сотрудничества с МВФ

Ранее Украина разместила десятилетние еврооблигации на 1,25 млрд евро.

А совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в марте сократился на 3,6%, или на 3 млрд долларов до 80,38 млрд долларов по сравнению с февралем. Всего Украине надо выплатить 400 млрд гривен по госдолгу в 2020.

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