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15 апреля 2020, среда, 15:56 1137
Общество 2020-04-15T16:45:02+03:00
Українські Новини
Почти половина граждан Украины против сотрудничества с МВФ, – опрос КМИС

Почти половина граждан Украины против сотрудничества с МВФ, – опрос КМИС

Сергей Паламаренко
МВФ, КМИС, социологический опрос, Международный валютный фонд, Киевский международный институт социологии
Международный валютный фонд (МВФ). Фото: UTMAG
Международный валютный фонд (МВФ). Фото: UTMAG

Киевский международный институт социологии (КМИС) сообщил, что по результатам опроса, проведенного 7-11 апреля, почти половина (46%) граждан Украины против сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) получения новых кредитов. Лишь около трети (32%) украинцев его поддерживают, а 22% респондентов затруднились с ответом.

Об этом говорится в результатах исследования КМИС.

Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

В ходе опроса было проведено 2 000 интервью в подконтрольных Киеву регионах Украины. В исследовании участвовали люди старше 18 лет.

14 октября 2019 года КМИС публиковал мнения украинцев о пользе сотрудничества Украины с МВФ.

Как сообщали Українські Новини, 31 марта по требованию МВФ Верховная Рада Украины приняла закон о продаже земли.

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