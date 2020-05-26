Во второй месяц карантина госдолг Украины начал расти

После того, как в марте госдолг Украины уменьшился, совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в апреле увеличился на 1,3%, или на 1,05 млрд долларов до 81,43 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом говорится в данных Министерства финансов, передают Українські Новини.

Государственный и гарантированный государством долг на конец апреля составил 2 196,36 млрд гривен, или 81,43 млрд долларов против 2 255,55 млрд гривен, или 80,38 млрд долларов месяцем ранее.

Общий размер прямого госдолга по состоянию на 30 апреля составил 1 934,89 млрд гривен (71,74 млрд долларов) против 1 988,81 млрд гривен (70,87 млрд долларов) месяцем ранее.

При этом прямой внешний долг за месяц снизился с 40,34 млрд долларов до 40,17 млрд долларов.

Прямой внутренний долг сократился с 856,83 млрд гривен до 851,58 млрд гривен (а в долларовом эквиваленте увеличился с 30,53 млрд долларов до 31,57 млрд долларов).

Гарантированный государством долг на 30 апреля составил 261,47 млрд гривен, или 9,69 млрд долларов.

Как сообщали Українські Новини, в мае Украина должна выплатить $1,1 млрд по внешним долгам.

Также почти половина граждан Украины против сотрудничества с МВФ.