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26 мая 2020, вторник, 09:24 179
Экономика 2020-05-26T10:00:02+03:00
Українські Новини
Во второй месяц карантина госдолг Украины начал расти

Во второй месяц карантина госдолг Украины начал расти

Анна Рудык
Экономика, Госдолг, Рост госдолга, Внешний госдолг
Доллар
Доллар

После того, как в марте госдолг Украины уменьшился, совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в апреле увеличился на 1,3%, или на 1,05 млрд долларов до 81,43 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом говорится в данных Министерства финансов, передают Українські Новини.

Государственный и гарантированный государством долг на конец апреля составил 2 196,36 млрд гривен, или 81,43 млрд долларов против 2 255,55 млрд гривен, или 80,38 млрд долларов месяцем ранее.

Общий размер прямого госдолга по состоянию на 30 апреля составил 1 934,89 млрд гривен (71,74 млрд долларов) против 1 988,81 млрд гривен (70,87 млрд долларов) месяцем ранее.

При этом прямой внешний долг за месяц снизился с 40,34 млрд долларов до 40,17 млрд долларов.

Прямой внутренний долг сократился с 856,83 млрд гривен до 851,58 млрд гривен (а в долларовом эквиваленте увеличился с 30,53 млрд долларов до 31,57 млрд долларов).

Гарантированный государством долг на 30 апреля составил 261,47 млрд гривен, или 9,69 млрд долларов.

Как сообщали Українські Новини, в мае Украина должна выплатить $1,1 млрд по внешним долгам.

Также почти половина граждан Украины против сотрудничества с МВФ

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