Украина выпустила еврооблигации на €1,25 млрд

Украина разместила десятилетние еврооблигации на 1,25 млрд евро. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов, передают Українські Новини. "Украина объявила о прайсинге новых еврооблигаций, номинированных в евро, на сумму 1,25 млрд евро, с конечным сроком погашения - 27 января 2030. На новые еврооблигации будут начисляться проценты по ставке 4,375% годовых", - говорится в нем. Ожидается, что новому выпуску будут присвоены рейтинги B рейтинговым агентством Standard & Poor's и B рейтинговым агентством Fitch. Расчеты по новому выпуску должны состояться 27 января 2020 года. Сумма заявок на приобретение ценных бумаг для новой эмиссии составила более 7 млрд евро от более 350 инвесторов со всего мира. Привлеченные средства будут направлены на финансирование государственного бюджета. BNP Paribas, J.P. Morgan and Raiffeisen Bank International были привлечены как общие лид-менеджеры и совместные букраннеры транзакции. Как сообщали Українські Новини, Украина намерена была выпустить еврооблигации на €1 млрд. Ранее финансисты сделали прогноз курса валют на 2020 год. Базовый сценарий предполагает, что средний курс в 2020 году будет 25 грн\/$. На конец 2020 года ожидают инфляцию на уровне 6,2%, а рост экономики по итогам года составит 3,6%.