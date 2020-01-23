Украина выпустила еврооблигации на €1,25 млрд

Украина разместила десятилетние еврооблигации на 1,25 млрд евро.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов, передают Українські Новини.

"Украина объявила о прайсинге новых еврооблигаций, номинированных в евро, на сумму 1,25 млрд евро, с конечным сроком погашения - 27 января 2030. На новые еврооблигации будут начисляться проценты по ставке 4,375% годовых", - говорится в нем.

Ожидается, что новому выпуску будут присвоены рейтинги B рейтинговым агентством Standard & Poor's и B рейтинговым агентством Fitch.

Расчеты по новому выпуску должны состояться 27 января 2020 года.

Сумма заявок на приобретение ценных бумаг для новой эмиссии составила более 7 млрд евро от более 350 инвесторов со всего мира.

Привлеченные средства будут направлены на финансирование государственного бюджета.

BNP Paribas, J.P. Morgan and Raiffeisen Bank International были привлечены как общие лид-менеджеры и совместные букраннеры транзакции.

Как сообщали Українські Новини, Украина намерена была выпустить еврооблигации на €1 млрд.

Ранее финансисты сделали прогноз курса валют на 2020 год. Базовый сценарий предполагает, что средний курс в 2020 году будет 25 грн/$. На конец 2020 года ожидают инфляцию на уровне 6,2%, а рост экономики по итогам года составит 3,6%.