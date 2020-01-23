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23 января 2020, четверг, 10:11 105
Экономика 2020-01-23T10:11:41+02:00
Українські Новини
Украине надо выплатить 400 млрд гривен по госдолгу в 2020

Украине надо выплатить 400 млрд гривен по госдолгу в 2020

Анна Рудык
Госдолг, Погашение госдолга, Госдолг Украины, выплата по госдолгу
Гривны. Фото: pixabay
Гривны. Фото: pixabay

Украине в течение 2020 года необходимо выплатить 169,24 млрд гривен по внешним долгам и 231,46 млрд гривен по внутренним долгам.

Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов, передают Українські Новини.

При этом пик платежей приходится на 3-й квартал текущего года.

В июле-сентябре Украине необходимо выплатить по внутренним долгам – 67,28 млрд гривен (16,59 млрд гривен обслуживание и 50,69 млрд – погашение), а по внешним – 86,55 млрд гривен (18,52 млрд гривен обслуживание долга и 68,03 млрд гривен – погашение).

В 1-м квартале текущего года по внутренним долгам платежи запланированы на уровне 74,69 млрд гривен (17,49 млрд гривен – обслуживание и 57,21 млрд – погашение), а по внешним – 33,55 млрд гривен (18,64 млрд гривен – обслуживание и 14,91 млрд – погашение).

Во 2-м квартале сумма платежей по госдолгу составляет 101,97 млрд гривен (62,51 млрд гривен – по внутренним долгам, 39,46 млрд гривен – по внешним).

Наименьшая сумма платежей запланирована на 4-й квартал.

Так, в октябре-декабре текущего года по внутренним долгам Украине необходимо выплатить 26,97 млрд гривен, а по внешним - 9,69 млрд – гривен.

Если в 2020 году платежи по госдолгу запланированы в сумме 400,7 млрд гривен, то в 2021 году они снизятся до 335,92 млрд гривен, в 2022 году – до 230,64 млрд гривен, в 2023 году – до 226,7 млрд гривен.

А в 2024 году, согласно графику, платежи по госдолгу вырастут до 265,74 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, общий госдолг в ноябре увеличился до $82,8 млрд.

Ранее Украина выплатила $1,1 млрд по евробондам

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