подписаться на рассылку
26.8 27.2
28.85 29.5
˟
30 апреля 2020, четверг, 09:56 523
Финансы 2020-04-30T09:57:02+03:00
Українські Новини
В мае Украина должна выплатить $1,1 млрд по внешним долгам

В мае Украина должна выплатить $1,1 млрд по внешним долгам

Сергей Жолобецкий
Валюта, МВФ, Госдолг, Еврооблигации, Доллары, Внешний долг, евробонды
Украине необходимо погасить евробонды
Украине необходимо погасить евробонды

В то время как НБУ укрепляет гривну, в мае текущего года Украина должна погасить еврооблигации, выпущенные в 2015 году под государственные гарантии США, на 1 млрд долларов, а также выплатить Международному валютному фонду около 70 млн долларов.

Об этом свидетельствуют соответствующие графики выплат по внешним долгам, передают Українські Новини.

27 мая 2015 года Украина продала еврооблигации на 1 млрд долларов под гарантии США.

Номинальная стоимость каждой облигации составляет 200 тыс. долларов, процентная ставка - 1,847% в год.

Уплата процентов осуществлялась дважды в год (29 мая и 29 ноября).

Планируемый срок погашения облигации - 29 мая 2020 года.

Кроме того, 1 мая Украина должна выплатить МВФ более 51 млн СПЗ (спецправа заимствования), что по официальному курсу НБУ на конец апреля составляет около 70 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, государственный и гарантированный государством долг на конец марта составил 2 255,55 млрд гривен, или 80,38 млрд долларов против 2 047,83 млрд гривен, или 83,38 млрд долларов месяцем ранее.

Украине надо выплатить 400 млрд гривен по госдолгу в 2020.

Больше новостей о: Валюта МВФ Госдолг Еврооблигации Доллары Внешний долг евробонды

В Украине третий день подряд растет количество новых зараженных коронавирусом
В Украине 50-й день карантина: сколько осталось до его окончания
Новости
Рубль "замер" в обменниках Киева. Курс российской нацвалюты на 30 апреля 10:56
Пенсионеры выстроились в очередь в банке. Фото: Страна
В Киеве пенсионеры выстроились в очередь, чтобы получить "коронавирусную" тысячу и оплатить коммуналку 10:54
НБУ разрешил украинцам с 2021 года выбирать банк для выплаты зарплаты 10:53
Януковича вызывают в ГБР для проведения следственных действий 10:39
СМИ разбирались, кому выгодны негативные комментарии о назначении нового председателя ГНС Украины Любченко 10:36
больше новостей
В мае пенсионерам обещают сразу три повышения пенсий: кому и сколько доплатят 05:30
Получил осколочное ранение: на Донбассе погиб украинский военный 23:54
Люди поделятся на три группы: психолог рассказала, как жить после карантина 13:22
В мае проиндексированные пенсии выплатят 8,4 млн человек: кому повысят выплаты 19:01
Индексация пенсий и окончание карантина. Что изменится в мае для украинцев 06:30
больше новостей
Член набсовета "Укрзализныци" Журавлев в апреле получил гонорар в 332 тыс. гривен 15:09
В Виннице предпринимательница захватила с оружием здание, а потом распространила фейки о том, как побывала заложницей, - СМИ 18:08
В мае пенсионерам обещают сразу три повышения пенсий: кому и сколько доплатят 05:30
На каждого умершего от коронавируса в Украине приходится двое умерших от туберкулеза, четверо - от гриппа и 220 умерших от болезней сердца 12:59 Документ
Получил осколочное ранение: на Донбассе погиб украинский военный 23:54
больше новостей
После скандала заблокированный чартер с заробитчанами все же вылетел в Лондон
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok