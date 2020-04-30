В мае Украина должна выплатить $1,1 млрд по внешним долгам

В то время как НБУ укрепляет гривну, в мае текущего года Украина должна погасить еврооблигации, выпущенные в 2015 году под государственные гарантии США, на 1 млрд долларов, а также выплатить Международному валютному фонду около 70 млн долларов.

Об этом свидетельствуют соответствующие графики выплат по внешним долгам, передают Українські Новини.

27 мая 2015 года Украина продала еврооблигации на 1 млрд долларов под гарантии США.

Номинальная стоимость каждой облигации составляет 200 тыс. долларов, процентная ставка - 1,847% в год.

Уплата процентов осуществлялась дважды в год (29 мая и 29 ноября).

Планируемый срок погашения облигации - 29 мая 2020 года.

Кроме того, 1 мая Украина должна выплатить МВФ более 51 млн СПЗ (спецправа заимствования), что по официальному курсу НБУ на конец апреля составляет около 70 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, государственный и гарантированный государством долг на конец марта составил 2 255,55 млрд гривен, или 80,38 млрд долларов против 2 047,83 млрд гривен, или 83,38 млрд долларов месяцем ранее.

Украине надо выплатить 400 млрд гривен по госдолгу в 2020.