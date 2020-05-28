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28 травня 2020, четвер, 09:30 27
Економіка 2020-05-28T11:45:02+03:00
Українські Новини
Завтра Україна повинна погасити $1 млрд випущених під держгарантії США євробондів

Завтра Україна повинна погасити $1 млрд випущених під держгарантії США євробондів

Анна Рудык
США, Держборг України, Виплата по єврооблігаціям, єврооблігації
Долар
Долар

У п'ятницю, 29 травня, Україна має погасити єврооблігації, випущені під держгарантії США, на 1 млрд доларів.

Про це свідчить проспект емісії паперів, передають Українські Новини.

Номінальна вартість кожної облігації становить 200 тис. доларів, процентна ставка - 1,847% в рік.

Сплата процентів здійснювалася двічі на рік (29 травня та 29 листопада).

Термін погашення облігацій - 29 травня 2020 року.

Як повідомляли Українські Новини, після того, як у березні держборг України зменшився, сукупний державний (прямий і гарантований) борг України в квітні збільшився на 1,3%, або на 1,05 млрд доларів до 81,43 млрд доларів у порівнянні з попереднім місяцем.

Тим часом майже половина громадян України проти співпраці з МВФ.

Також Україна розмістила десятирічні єврооблігації на 1,25 млрд євро.

А сукупний державний (прямий і гарантований) борг України в березні скоротився на 3,6%, або на 3 млрд доларів до 80,38 млрд доларів у порівнянні з лютим. Усього Україні треба виплатити 400 млрд гривень за держборгом у 2020.

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