Что происходит в метро: в центре пусто, а на конечных станциях толпа людей

В Киеве уже третий день работает метрополитен после того, как Кабинет министров принял решение возобновить работу подземки с 25 мая после двух месяцев карантина. 27 мая на станциях стало больше людей по сравнению с предыдущим днем, передают Українські Новини.

27 мая – уже третий день, как в Киеве возобновил работу метрополитен. Сегодня пассажиров в час пик стало больше по сравнению с предыдущим днем.

Станция "Палац Спорта"

На центральных станциях полупустые платформы. На фото заметно, что на станции "Палац Спорта" людей немного. Пассажиры одеты в маски и придерживаются дистанции.

Как работает метро в Киеве - станция "Палац Спорта"

Однако, на конечных станциях ситуация противоположная. В 8:00 утра на платформе станции "Лесная" образовалась толпа: люди не соблюдали правила безопасности и нарушали дистанцию. Об этом сообщает издание "Главком".

Третий день работы метро. Фото: Главком

На конечной станции все места в вагонах уже были заняты, а на следующих людям пришлось стоять.

Станция метро "Лесная". Фото: Главком

Также мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в метро 26 мая по сравнению с предыдущими сутками количество пассажиров увеличилось на 49% до 463 тыс.

Кроме того, наземный общественный транспорт столицы за несколько дней после возобновления работы в обычном режиме (23 мая) перевез почти 835 тыс. пассажиров.

Также мэр отметил, что 34% заражения коронавирусом происходят в общественном транспорте, поэтому он призвал жителей столицы соблюдать масочный режим и дистанцию.

Как сообщали Українські Новини, первый день работы киевский метрополитен работал полупустой по сравнению с докарантинным периодом. Людей в подземку пускают в масках или респираторах, наличие перчаток необязательно.

В социальных сетях люди поделились впечатлениями о первом дне работы метро. Они отметили полупустые вагоны и публиковали фото.

Также возобновил работу метрополитен в Харькове и Днипре.