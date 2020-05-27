Заробитчане начали подавать документы для работы в Польше

После того, как Польша возобновила выдачу рабочих виз украинцам, граждане начали подавать документы и выстроились в очереди перед визовыми центрами и консульствами. Об этом пишет Волинь.UA.

Люди подают документы на рабочие визы, но жалуются на отсутствие транспорта. Чтобы добраться в Генеральное консульство Республики Польша в Луцке из других областей, нужно самостоятельно искать и заправлять автомобиль. Туда едут даже жители соседних областей.

Большинство украинцев едут в Польшу на сезонные сельскохозяйственные работы. Некоторые едут на заработки впервые из-за того, что потеряли работу в Украине. Те, кто уже подал документы, говорят, что цена на оформление документов выросла незначительно.

Как сообщали Українські Новини,

сезонные работники, которые решили приехать в Польшу из восточных стран, смогут сразу приступить к работе без 14-дневного карантина.

Однако не все могут попасть в Польшу даже с готовыми документами. Открытие единственного пешего перехода на украинско-польской границе "Шегини-Медика" во Львовской области вызвало ажиотаж и очереди.

Позднее, 24 мая в Варшаву прибыл первый чартерный рейс с украинскими работниками.

В то же время, власти Чехии разрешили с 11 мая въезд в республику сезонным рабочим из стран, которые не входят в Евросоюз.

26 мая Чехия открывает пограничные пункты на границах с Австрией и Германией.