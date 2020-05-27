Подозреваемая в убийстве Шеремета внесла 168 тыс. гривен залога

Защита одной из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь, которой суд сменил меру пресечения с ночного домашнего ареста на залог в размере 168 тыс. гривен, внесла за нее залог.

Об этом Українським Новинам сообщил один из ее адвокатов Николай Ореховский.

"Только что (внесли)", - сказал он.

По его словам, при этом на Дугарь остается электронный браслет контроля и также она имеет ряд других обязательств.

Как сообщали Українськi Новини, 25 мая Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения для Дугарь с ночного домашнего ареста на залог в размере 168 тыс. гривен.



Кроме того, Нацполиция закончила досудебное расследование дела по убийству Шеремета.



Ранее Владимир Зеленский заявил, что за дело об убийстве Шеремета отвечает Арсен Аваков.



Также суд продлил арест подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко.



Тем временем подозреваемой в убийстве Шеремета Кузьменко продлили арест до 24 июля. Кроме того, Кузьменко хотели взять на поруки бывшие и действующие депутаты Верховной Рады, но суд отказал в данном ходатайстве.