Подозреваемая в убийстве Шеремета внесла 168 тыс. гривен залога

Защита одной из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь, которой суд сменил меру пресечения с ночного домашнего ареста на залог в размере 168 тыс. гривен, внесла за нее залог. Об этом Українським Новинам сообщил один из ее адвокатов Николай Ореховский. "Только что (внесли)", - сказал он. По его словам, при этом на Дугарь остается электронный браслет контроля и также она имеет ряд других обязательств. Как сообщали Українськi Новини, 25 мая Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения для Дугарь с ночного домашнего ареста на залог в размере 168 тыс. гривен.Кроме того, Нацполиция закончила досудебное расследование дела по убийству Шеремета.Ранее Владимир Зеленский заявил, что за дело об убийстве Шеремета отвечает Арсен Аваков.Также суд продлил арест подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко. Тем временем подозреваемой в убийстве Шеремета Кузьменко продлили арест до 24 июля. Кроме того, Кузьменко хотели взять на поруки бывшие и действующие депутаты Верховной Рады, но суд отказал в данном ходатайстве.