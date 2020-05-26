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26 мая 2020, вторник, 09:45 55
Судебная власть 2020-05-26T10:00:02+03:00
Українські Новини
Подозреваемой в убийстве Шеремета Кузьменко продлили арест до 24 июля

Подозреваемой в убийстве Шеремета Кузьменко продлили арест до 24 июля

Елизавета Драбкина
Суд, Убийство Павла Шеремета, Юлия Кузьменко, дело Шеремета
Юлия Кузьменко Фото: РБК-Украина
Юлия Кузьменко Фото: РБК-Украина

Печерский районный суд Киева продлил арест одной из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко без права внесения залога до 24 июля.

Такое решение суд принял во вторник, передают Українськi Новини.

Прокуроры просили продлить арест подозреваемой.

Сторона защиты просила избрать Кузьменко любую другую меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокуроров и оставил подозреваемую под стражей.

Помимо этого, адвокат Тарас Беспалый просил об отводе прокуроров в деле.

Группа прокуроров в расследовании убийства Шеремета была изменена, и через день после этого новые прокуроры приняли решение о завершении расследования.

Беспалый объяснил свое ходатайство об отводе сомнениями в непредвзятости прокуроров.

Судья Виталий Писанец отказал в отводе прокуроров.

Тогда адвокат снова заявил отвод прокурорам, так как они не явились на судебное заседание по изменению меры пресечения Кузьменко по ходатайству защиты 22 мая.

Он заявил, что прокурорам сообщили о дате и времени суда за 3 дня.

Прокуроры, в свою очередь, заявили, что они не получали соответствующие документы.

Судья также отклонил данное ходатайство.

Помимо этого, Беспалый заявил, что прокуроры подали ходатайство о продление меры пресечения Кузьменко за 5 ней до окончания строка действия решения, а не за 10, как предусмотрено законом.

Так, прокуроры подали ходатайство в понедельник 25 мая, а строк ареста заканчивается 30 мая.

Таким образом, адвокат просил вернуть ходатайство в связи с истечением сроков.

Писанец решил продолжить заседание.

Далее Беспалый заявил ходатайство об отводе судьи из-за возможного предубеждения в данном деле.

Но другой судья Алексей Соколов отказал в его отводе.

Кроме того, Кузьменко хотели взять на поруки бывшие и действующие депутаты Верховной Рады, но суд отказал в данном ходатайстве.

Как сообщали Українськi Новини, Нацполиция закончила досудебное расследования дела по убийству Шеремета.

Кроме того, вчера суд продлил арест подозреваемого Андрея Антоненко до 23 июля, а подозреваемой Яне Дугарь сменил ночной домашний арест на залог в размере 168 тыс. гривен.

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