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22 мая 2020, пятница, 17:16 70
Силовые структуры 2020-05-22T18:45:03+03:00
Українські Новини
Нацполиция закончила досудебное расследование дела по убийству Шеремета

Нацполиция закончила досудебное расследование дела по убийству Шеремета

Ольга Фандорина
Арест, Убийство Павла Шеремета, Кузьменко Юлия, Арест Антоненко, Досудебное расследование
Авто, в котором был Шеремет, после взрыва. Українське Фото
Авто, в котором был Шеремет, после взрыва. Українське Фото

Национальная полиция закончила досудебное расследование уголовного производства об убийстве журналиста Павла Шеремета в 2016 году.

Об этом Українським Новинам сообщил адвокат подозреваемой Яны Дугарь Виталий Коломиец.

"Вызвали для сообщения о завершении расследования", - сказал он.

Коломиец отметил, что подозреваемым в пятницу сообщили о завершении следствия.

На данный момент о подозрении в убийстве Шеремета сообщено трем лицам: Дугарь (пребывает под ночным домашний арестом), Андрею Антоненко и Юлии Кузьменко (оба арестованы и находятся в СИЗО).

Кроме того, Шокин считает заказчиком убийств Гонгадзе и Шеремета одного и того же человека. 

Как сообщали Українськi Новини, Печерский районный суд Киева продлил арест Кузьменко до 30 мая.

Суд арестовал Кузьменко и Антоненко и отправил Дугарь под круглосуточный домашний арест, который позднее сменил на ночной.

Бывший генеральный прокурор Виктор Шокин считает, что заказчиком убийства журналистов Георгия Гонгадзе и Павла Шеремета является один и тот же человек.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что более 10 сотрудников Службы безопасности Украины проверяются на наличие связей с подозреваемыми по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

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