Нацполиция закончила досудебное расследование дела по убийству Шеремета

Авто, в котором был Шеремет, после взрыва. Українське Фото

Авто, в котором был Шеремет, после взрыва. Українське Фото

Национальная полиция закончила досудебное расследование уголовного производства об убийстве журналиста Павла Шеремета в 2016 году.

Об этом Українським Новинам сообщил адвокат подозреваемой Яны Дугарь Виталий Коломиец.

"Вызвали для сообщения о завершении расследования", - сказал он.

Коломиец отметил, что подозреваемым в пятницу сообщили о завершении следствия.

На данный момент о подозрении в убийстве Шеремета сообщено трем лицам: Дугарь (пребывает под ночным домашний арестом), Андрею Антоненко и Юлии Кузьменко (оба арестованы и находятся в СИЗО).

Кроме того, Шокин считает заказчиком убийств Гонгадзе и Шеремета одного и того же человека.

Как сообщали Українськi Новини, Печерский районный суд Киева продлил арест Кузьменко до 30 мая.

Суд арестовал Кузьменко и Антоненко и отправил Дугарь под круглосуточный домашний арест, который позднее сменил на ночной.

Бывший генеральный прокурор Виктор Шокин считает, что заказчиком убийства журналистов Георгия Гонгадзе и Павла Шеремета является один и тот же человек.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что более 10 сотрудников Службы безопасности Украины проверяются на наличие связей с подозреваемыми по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.