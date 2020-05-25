Подозреваемой в убийстве Шеремета домашний арест сменили на 168 тысяч гривен залога

В то время, как подозреваемому в убийстве Шеремета Антоненко продлили арест, Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения для одной из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь с ночного домашнего ареста на залог в размере 168 тыс. гривен.

Данное решение суд принял в понедельник, передают Українськi Новини.

Прокуроры просили суд изменить действующую меру пресечения Дугарь на 168 тыс. гривен залога.

Свою позицию прокуратура объяснила тем, что срок домашнего ареста на время проведения досудебного расследования не может превышать 6 месяцев, а Дугарь пребывает на домашнем аресте уже более 5 месяцев.

Они заявили, что менее чем за месяц невозможно закончить все процессуальные действия.

Сторона защиты просила отклонить данное ходатайство.

В частности, адвокат Николай Ореховский заявил, что поскольку досудебное расследование уже закончено, никакие процессуальные действия проводиться не будут.

Сторона защиты заявляла, что у Дугарь нет денег для внесения залога.

Кроме того, Дугарь хотели взять на поруки 5 человек, среди них - бывшие и действующие депутаты Верховной Рады, но суд отказал в данном ходатайстве.

Таким образом, суд полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры.

Как сообщали Українськi Новини, Нацполиция закончила досудебное расследование дела по убийству Шеремета.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что за дело об убийстве Шеремета отвечает Арсен Аваков.