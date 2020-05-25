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25 мая 2020, понедельник, 21:30 16
Судебная власть 2020-05-25T22:45:01+03:00
Українські Новини
Суд продлил арест подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко

Суд продлил арест подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко

Елена Новикова
Печерский райсуд Киева, Убийство Павла Шеремета, Павел Шеремет, Андрей Антоненко
Андрей Антоненко. Фото: НВ
Андрей Антоненко. Фото: НВ

Печерский районный суд Киева продлил арест подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко без права внесения залога до 23 июля.

Такое решение суд принял в понедельник, передают Українськi Новини.

Прокуроры просили продлить арест подозреваемого.

Сторона защиты просила избрать Антоненко любую другую меру пресечения, не связанную с держанием под стражей.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокуроров и оставил подозреваемого под стражей.

Помимо этого, адвокат Антоненко Дмитрий Круговой просил суд перенести заседание, так как стороне защиты не дали возможности ознакомится с материалами досудебного расследования.

Адвокат считает, что в материалах дела может быть больше информации, чем у них есть на данный момент.

Судья Виталий Писанец отклонил данное ходатайство.

Круговой также заявил, что прокуроры подали ходатайство о продление меры пресечения Антоненко 22 мая, а срок ареста заканчивается 1 июня.

Он отметил, что прокуроры могут подавать такое ходатайство не менее чем за 10 дней до окончания срока ареста.

Таким образом, адвокат просил вернуть ходатайство в связи с истечением сроков.

Судья решил продолжить заседание.

Кроме того, Антоненко хотели взять на поруки 9 человек, среди них также бывшие и действующие депутаты Верховной Рады, но суд отказал в данном ходатайстве.

Как сообщали Українськi Новини, Нацполиция закончила досудебное расследование дела по убийству Шеремета.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что за дело об убийстве Шеремета отвечает Арсен Аваков.

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