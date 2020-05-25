Суд продлил арест подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко

Печерский районный суд Киева продлил арест подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко без права внесения залога до 23 июля. Такое решение суд принял в понедельник, передают Українськi Новини. Прокуроры просили продлить арест подозреваемого. Сторона защиты просила избрать Антоненко любую другую меру пресечения, не связанную с держанием под стражей. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокуроров и оставил подозреваемого под стражей. Помимо этого, адвокат Антоненко Дмитрий Круговой просил суд перенести заседание, так как стороне защиты не дали возможности ознакомится с материалами досудебного расследования. Адвокат считает, что в материалах дела может быть больше информации, чем у них есть на данный момент. Судья Виталий Писанец отклонил данное ходатайство. Круговой также заявил, что прокуроры подали ходатайство о продление меры пресечения Антоненко 22 мая, а срок ареста заканчивается 1 июня. Он отметил, что прокуроры могут подавать такое ходатайство не менее чем за 10 дней до окончания срока ареста. Таким образом, адвокат просил вернуть ходатайство в связи с истечением сроков. Судья решил продолжить заседание. Кроме того, Антоненко хотели взять на поруки 9 человек, среди них также бывшие и действующие депутаты Верховной Рады, но суд отказал в данном ходатайстве. Как сообщали Українськi Новини, Нацполиция закончила досудебное расследование дела по убийству Шеремета. Ранее Владимир Зеленский заявил, что за дело об убийстве Шеремета отвечает Арсен Аваков.