Пригородный транспорт в Киевской области ездит полупустой второй день, но дороги сковали пробки

На второй день после того, как Киевская область запустила пригородный и внутриобласной транспорт, людей в маршрутках мало, а на дорогах по прежнему пробки. Об этом сообщает корреспондент Українських Новин. Так, по состоянию на 8 утра среды, в Вишневом ездила полупустая маршрутка. Полупустая маршрутка в Вишневом В то же время, в самом городе образовались пробки на дорогах. Пробки в Вишневом с утра Пробки. Скриншот: Гугл Карта По состоянию на 10 утра, в самой столице стало меньше пробок, небольшие пробки в центре, загруженный Северный мост. Пробки в Киеве. Скриншот: Гугл Карта Как сообщали Українські Новини, с 25 мая в Украине возобновил работу метрополитен в Киеве, Харькове и Днипре. Также киевский метрополитен в первый день работы был полупустой, потому что граждане столицы сознательно отнеслись к своему здоровью и к призывам пользоваться общественным транспортом только в случае острой необходимости.Тем временем "Укрзализныця" открыла продажи билетов еще на 9 поездов и возобновила работу железнодорожных билетных касс на вокзалах.