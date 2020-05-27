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27 мая 2020, среда, 10:35 2176 Карта
Общество 2020-05-27T11:15:02+03:00
Українські Новини
Пригородный транспорт в Киевской области ездит полупустой второй день, но дороги сковали пробки

Пригородный транспорт в Киевской области ездит полупустой второй день, но дороги сковали пробки

Валерия Драгомирова
Киев, Пробки, Вишневое, Пригородный транспорт
Полупустая маршрутка.
Полупустая маршрутка.

На второй день после того, как Киевская область запустила пригородный и внутриобласной транспорт, людей в маршрутках мало, а на дорогах по прежнему пробки. 

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин. 

Так, по состоянию на 8 утра среды, в Вишневом ездила полупустая маршрутка. 

Полупустая маршрутка в ВишневомПолупустая маршрутка в Вишневом

В то же время, в самом городе образовались пробки на дорогах. 

Пробки в Вишневом с утраПробки в Вишневом с утра

Пробки. Скриншот: Гугл КартаПробки. Скриншот: Гугл Карта

По состоянию на 10 утра, в самой столице стало меньше пробок, небольшие пробки в центре, загруженный Северный мост. 

Пробки в Киеве. Скриншот: Гугл КартаПробки в Киеве. Скриншот: Гугл Карта


Как сообщали Українські Новини, с 25 мая в Украине возобновил работу метрополитен в КиевеХарькове и Днипре

Также киевский метрополитен в первый день работы был полупустой, потому что граждане столицы сознательно отнеслись к своему здоровью и к призывам пользоваться общественным транспортом только в случае острой необходимости.

Тем временем "Укрзализныця" открыла продажи билетов еще на 9 поездов и возобновила работу железнодорожных билетных касс на вокзалах. 

 

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