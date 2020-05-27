Пригородный транспорт в Киевской области ездит полупустой второй день, но дороги сковали пробки

На второй день после того, как Киевская область запустила пригородный и внутриобласной транспорт, людей в маршрутках мало, а на дорогах по прежнему пробки.

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин.



Так, по состоянию на 8 утра среды, в Вишневом ездила полупустая маршрутка.

Полупустая маршрутка в Вишневом

В то же время, в самом городе образовались пробки на дорогах.

Пробки в Вишневом с утра

Пробки. Скриншот: Гугл Карта

По состоянию на 10 утра, в самой столице стало меньше пробок, небольшие пробки в центре, загруженный Северный мост.

Пробки в Киеве. Скриншот: Гугл Карта



Как сообщали Українські Новини, с 25 мая в Украине возобновил работу метрополитен в Киеве, Харькове и Днипре.



Также киевский метрополитен в первый день работы был полупустой, потому что граждане столицы сознательно отнеслись к своему здоровью и к призывам пользоваться общественным транспортом только в случае острой необходимости.



Тем временем "Укрзализныця" открыла продажи билетов еще на 9 поездов и возобновила работу железнодорожных билетных касс на вокзалах.