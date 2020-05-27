подписаться на рассылку
26.7 27.11
28.9 29.7
˟
  • Новости
  • Экономика
  • "Укрзализныця" открыла продажи билетов еще на 9 поездов. Список направлений
27 мая 2020, среда, 09:27 665 Инфографика
Экономика 2020-05-27T10:37:17+03:00
Українські Новини
"Укрзализныця" открыла продажи билетов еще на 9 поездов. Список направлений

"Укрзализныця" открыла продажи билетов еще на 9 поездов. Список направлений

Анна Рудык
Карантин, Укрзализныця, Билеты на поезда, Продажа билетов
Поезд
Поезд

Акционерное общество "Укрзализныця" открыло продажу билетов еще на 9 поездов дальнего следования, которые отправятся в рейсы с 1 июня.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

Продажа билетов открыта на поезда:

  • №8/7 "Одесса - Харьков";
  • №20/19 "Лисичанск - Киев";
  • №53/54 "Днипро - Одесса";
  • №63/64 "Харьков - Киев";
  • №105/106 "Киев - Одесса";
  • №791/792 "Киев - Кременчуг";
  • №81/82 "Харьков - Новоалексеевка";
  • №125/126 "Киев - Константиновка";
  • №10/9 "Киев - Мариуполь".

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №392 продажа билетов открыта на 50% мест в поездах, кроме поезда №7/8 "Одесса - Харьков", где продается 100% мест.

Согласно сообщению, билеты можно приобрести онлайн, а в ближайшее время и в кассах.

Пассажиры будут допускаться к поездам исключительно в защитных масках, измерение температуры тела будет осуществляться при посадке в вагон.

Кроме того, будет обеспечена санобработка вагонов до и после каждого рейса поезда, проводники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Открытие продажи билетовОткрытие продажи билетов

Как сообщали Українськi Новини, межобластные пассажирские перевозки возобновят в начале июня, регулярные авиарейсы - не ранее 15 июня. 

Ранее Кабмин ввел адаптивную модель карантина с 22 мая по 22 июня.

Больше новостей о: Карантин Укрзализныця Билеты на поезда Продажа билетов

Украина 77-й день на карантине. Сколько осталось д...
"Укрзализныця" открыла продажу билетов на четыре н...
"Укрзализныця" отменяет пассажирские поезда в Поль...
"Укрзализныця" объяснила, почему не открывает прод...
МВФ пока не включил в свой календарь вопрос по новой программе сотрудничества с Украиной
"Укрзализныця" открыла продажи билетов еще на 9 поездов. Список направлений
Новости
Полупустая маршрутка.
Пригородный транспорт в Киевской области ездит полупустой второй день. Образовались пробки 10:34 Карта
Доллар и евро резко взлетели. Курс валют на 27 мая 10:32
В ВСУ зарегистрирована третья смерть от коронавируса 10:18
Не вмешиваются в креативную деятельность бизнеса. В Офисе президента отреагировали на скандал с вышиванками 10:11
После однодневного роста количество новых случаев коронавируса снова начало падать 10:07 Инфографика
больше новостей
США построили в Украине 8 лабораторий, где хранятся особо опасные инфекции для "предотвращения биооружия" 07:00 Документ
Нардепа Вятровича вызвали в суд из-за символики дивизии СС "Галичина" 07:18
НБУ обвалил гривну. Курс нацвалюты на 26 мая 13:33
С завтрашнего дня Киевская область возобновляет пассажирские автоперевозки 11:30
Маршрутка.
Киевская область запустила пригородный и внутриобластной транспорт 10:54
больше новостей
США построили в Украине 8 лабораторий, где хранятся особо опасные инфекции для "предотвращения биооружия" 07:00 Документ
Нардепа Вятровича вызвали в суд из-за символики дивизии СС "Галичина" 07:18
Участник АТО Николай Кузив подозревается в изнасиловании и пытках. Фото: Facebook/ Николай Кузив
Одним из копов-насильников в Кагарлыке оказался атошник из Львовской области 19:15
Педагоги, психологи и соцработники: утвержден перечень должностей, которые могут получить до 100% от зарплаты 06:00
В Киеве вернули горячую воду в тысячи домов: где проходят испытания сетей 22:51
больше новостей
За сутки в мире от Covid-19 вылечились больше человек, чем заразились. Данные 27 мая
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok