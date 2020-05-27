"Укрзализныця" открыла продажи билетов еще на 9 поездов. Список направлений

Акционерное общество "Укрзализныця" открыло продажу билетов еще на 9 поездов дальнего следования, которые отправятся в рейсы с 1 июня. Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини. Продажа билетов открыта на поезда: №8\/7 "Одесса - Харьков"; №20\/19 "Лисичанск - Киев"; №53\/54 "Днипро - Одесса"; №63\/64 "Харьков - Киев"; №105\/106 "Киев - Одесса"; №791\/792 "Киев - Кременчуг"; №81\/82 "Харьков - Новоалексеевка"; №125\/126 "Киев - Константиновка"; №10\/9 "Киев - Мариуполь". Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №392 продажа билетов открыта на 50% мест в поездах, кроме поезда №7\/8 "Одесса - Харьков", где продается 100% мест. Согласно сообщению, билеты можно приобрести онлайн, а в ближайшее время и в кассах. Пассажиры будут допускаться к поездам исключительно в защитных масках, измерение температуры тела будет осуществляться при посадке в вагон. Кроме того, будет обеспечена санобработка вагонов до и после каждого рейса поезда, проводники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. Открытие продажи билетов Как сообщали Українськi Новини, межобластные пассажирские перевозки возобновят в начале июня, регулярные авиарейсы - не ранее 15 июня. Ранее Кабмин ввел адаптивную модель карантина с 22 мая по 22 июня.