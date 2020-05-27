"Укрзализныця" открыла продажи билетов еще на 9 поездов. Список направлений

Акционерное общество "Укрзализныця" открыло продажу билетов еще на 9 поездов дальнего следования, которые отправятся в рейсы с 1 июня.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

Продажа билетов открыта на поезда:

№8/7 "Одесса - Харьков";

№20/19 "Лисичанск - Киев";

№53/54 "Днипро - Одесса";

№63/64 "Харьков - Киев";

№105/106 "Киев - Одесса";

№791/792 "Киев - Кременчуг";

№81/82 "Харьков - Новоалексеевка";

№125/126 "Киев - Константиновка";

№10/9 "Киев - Мариуполь".

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №392 продажа билетов открыта на 50% мест в поездах, кроме поезда №7/8 "Одесса - Харьков", где продается 100% мест.

Согласно сообщению, билеты можно приобрести онлайн, а в ближайшее время и в кассах.

Пассажиры будут допускаться к поездам исключительно в защитных масках, измерение температуры тела будет осуществляться при посадке в вагон.

Кроме того, будет обеспечена санобработка вагонов до и после каждого рейса поезда, проводники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Открытие продажи билетов

Как сообщали Українськi Новини, межобластные пассажирские перевозки возобновят в начале июня, регулярные авиарейсы - не ранее 15 июня.

Ранее Кабмин ввел адаптивную модель карантина с 22 мая по 22 июня.