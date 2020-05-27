Железнодорожные билетные кассы на вокзалах возобновили работу

Акционерное общество "Укрзализныця" 27 мая возобновило работу железнодорожных билетных касс на вокзалах. Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини. "С 8 утра сегодняшнего дня мы открыли железнодорожные кассы на всех вокзалах страны. Работники обеспечены средствами индивидуальной защиты, рядом с кассами расположены антисептики, нанесена разметка для обеспечения дистанциӥ между пассажирами", - сообщил временно исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Иван Юрик. Согласно сообщению, пассажирам, которые будут обращаться в железнодорожные кассы без средств индивидуальной защиты, в частности масок, билеты продаваться не будут. Как сообщали Українськi Новини,"Укрзализныця" открыла продажу билетов еще на 9 поездов. Кроме того, межобластные пассажирские перевозки возобновят в начале июня, регулярные авиарейсы - не ранее 15 июня. Ранее Кабмин ввел адаптивную модель карантина с 22 мая по 22 июня.Тем временем электричка в Киеве заработает вместе с железнодорожным транспортом.