Турция возобновит авиасообщение с 70 странами с 1 июля

Согласно решению властей, план включает в себя всего девять этапов. Так, с 1 июля Турция откроет границы для Китая, Молдовы, Узбекистана, Канады и Швеции, а также Украины.

Восстанавливать пассажирское авиасообщение с другими странами Турция начнет с 10 июня, запустив рейсы для Бахрейна, Болгарии, Катара и Греции.

В последнюю очередь Турция восстановит авиасообщение с Соединенными Штатами - с 1 сентября.

Как сообщали Українські Новини, с первого июня аэропорты Турции начнут тестировать всех пассажиров на коронавирус.

Украина и Турция начинают переговоры о возобновлении авиарейсов и туризма.

Кроме того, паромом из Турции домой вернулись 45 украинцев.

Также в Украину из Турции, Египта и ОАЭ прибыли 400 пассажиров. На обсервацию согласились двое.