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26 мая 2020, вторник, 19:36 189
Мир 2020-05-26T20:30:02+03:00
Українські Новини
Турция возобновит авиасообщение с 70 странами с 1 июля

Турция возобновит авиасообщение с 70 странами с 1 июля

Елизавета Кесельман
Украина, Турция, Авиасообщение, Границы, открытие границ, возобновление авиасообщения
Турция. Фото: pixabay.com
Турция. Фото: pixabay.com

Турция разработала план возобновления туристического сезона. Так, на первом этапе иностранцам можно было попасть в Турцию только в лечебных целях. Тем временем, с 1 июля Турция откроет авиаграницы с 70 странами мира. Об этом сообщает TurizmGuncel.

Согласно решению властей, план включает в себя всего девять этапов. Так, с 1 июля Турция откроет границы для Китая, Молдовы, Узбекистана, Канады и Швеции, а также Украины.

Восстанавливать пассажирское авиасообщение с другими странами Турция начнет с 10 июня, запустив рейсы для Бахрейна, Болгарии, Катара и Греции.

В последнюю очередь Турция восстановит авиасообщение с Соединенными Штатами - с 1 сентября.

Как сообщали Українські Новини, с первого июня аэропорты Турции начнут тестировать всех пассажиров на коронавирус. 

Украина и Турция начинают переговоры о возобновлении авиарейсов и туризма. 

Кроме того, паромом из Турции домой вернулись 45 украинцев. 

Также в Украину из Турции, Египта и ОАЭ прибыли 400 пассажиров. На обсервацию согласились двое. 

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