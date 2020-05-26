Турция возобновит авиасообщение с 70 странами с 1 июля

Турция разработала план возобновления туристического сезона. Так, на первом этапе иностранцам можно было попасть в Турцию только в лечебных целях. Тем временем, с 1 июля Турция откроет авиаграницы с 70 странами мира. Об этом сообщает TurizmGuncel. Согласно решению властей, план включает в себя всего девять этапов. Так, с 1 июля Турция откроет границы для Китая, Молдовы, Узбекистана, Канады и Швеции, а также Украины. Восстанавливать пассажирское авиасообщение с другими странами Турция начнет с 10 июня, запустив рейсы для Бахрейна, Болгарии, Катара и Греции. В последнюю очередь Турция восстановит авиасообщение с Соединенными Штатами - с 1 сентября. Как сообщали Українські Новини, с первого июня аэропорты Турции начнут тестировать всех пассажиров на коронавирус. Украина и Турция начинают переговоры о возобновлении авиарейсов и туризма. Кроме того, паромом из Турции домой вернулись 45 украинцев. Также в Украину из Турции, Египта и ОАЭ прибыли 400 пассажиров. На обсервацию согласились двое.