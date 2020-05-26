ГБР пыталось получить доступ к картинам Порошенко. В музей вызвали полицию

В музее Гончара в Киеве, куда ГБР пришло вручать повестку на допрос Петру Порошенко, сотрудники Госбюро пытаются проникнуть в комнату, где хранятся картины, в связи с которыми проводится расследование. Но сотрудники музея и адвокат экс-президента не дают этого сделать.

Об этом сообщает издание "Страна".

По данным издания, директор музея Гончара заявил, что следователи ГБР требовали от него открыть комнату, где находятся картины, которые принадлежат семье Порошенко. Однако, поскольку экс-президент не дал на это добро, силовикам пришлось уехать ни с чем.

"Для размещения картин в музее Порошенко обратился 23 мая. На данный момент выставка не открыта, сегодня была только презентация, на основании чего я и отказал ГБР", - заявил директор музея Петр Гончар.

На презентации Порошенко представил картины таких художников как Айвазовский, Малевич, Левитан, Коровин

"Решение суда о проведении следственных действий мне никто не показывал", - добавил Гончар.

Позже следователи ГБР в сопровождении спецназа зашли в помещение музея для проведения следственных действий.

Адвокат Петра Порошенко Игорь Головань в телефонном разговоре с директором музея заявил, что для проведения следственных действий нужно решение суда, а так как сотрудники ГБР его не предъявляют, то пусть ломают двери музея или уезжают.

Кроме того, сообщается, что поддержка Порошенко вызвала полицию, чтобы они разобрались действительно ли это сотрудники ГБР, и что они здесь делают.

Один из сотрудников показал свое удостоверение патрульному полицейскому и сказал, что через 10 минут ему все объяснит следователь.

Также патрульный заявил, что он не имеет права проверять законность действий сотрудников ГБР.

"Я могу только удостовериться, что это сотрудники ГБР и все", - сказал он.

Как сообщали Українські Новини, Петр Порошенко вместо допроса пошел в музей открывать выставку своей коллекции картин.

Ранее народный депутат Андрей Деркач опубликовал аудиозаписи разговоров с "голосами, похожими на Порошенко и Байдена", на которых бывший президент Украины хвастается, что поднял тарифы вместо 75% на 100%.



Генпрокуратура открыла дело по записям Деркача о разговорах Байдена и Порошенко.



Тем временем ГБР открыло дело о прослушке разговоров Порошенко с Байденом.