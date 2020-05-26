ГБР открыло дело о прослушке разговоров Порошенко с Байденом

Джозеф Байден и Петр Порошенко. Фото из открытых источников

Джозеф Байден и Петр Порошенко. Фото из открытых источников

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло дело из-за прослушивания разговора пятого президента Петра Порошенко с экс-вице-президентом США Джозефом Байденом.



Об этом "Украинской правде" рассказали в правоохранительных органах.

Ведомство будет расследовать дело из-за прослушки в кабинете Порошенко.

Согласно документу, незаконное использование технических средств получения информации могло причинить вред государственным интересам.

ГБР открыло дело из-за прослушки Байдена и Порошенко. Документ: "Украинская правда"



Как сообщали Українські Новини, народный депутат Андрей Деркач опубликовал аудиозаписи разговоров с "голосами, похожими на Порошенко и Байдена", на которых бывший президент Украины хвастается, что поднял тарифы вместо 75% на 100%.

Бывший президент Петр Порошенко в разговоре с экс-вице-президентом США Джозефом Байденом просил повлиять на "Самопомощь", чтобы Яресько назначили премьером в 2016, а также предлагал кандидатуру Юрия Луценко на должность генерального прокурора вместо Виктора Шокина для получения транша Международного валютного фонда в размере 1 млрд долларов.

Тем временем, Генпрокуратура открыла дело по записям Деркача о разговорах Байдена и Порошенко.







