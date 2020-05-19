"Я повысил тарифы на 100%, когда МВФ требовал на 75%", – обнародованы разговоры Порошенко с Байденом

Народный депутат Андрей Деркач опубликовал аудиозаписи разговоров с "голосами, похожими на Порошенко и Байдена", на которых бывший Президент Украины хвастается, что поднял тарифы вместо 75% на 100%. Записи телефонных разговоров, которые состоялись в конце 2015 года и на протяжении 2016 года между бывшим Президентом Украины Порошенко и государственным секретарем США Джозефом Байденом были обнародованы на сегодняшней пресс-конференции Деркача в агентстве "Интерфакс-Украина".

По словам Деркача, записи, свидетельствующие о фактах международной коррупции и госизмене на высшем государственном уровне, ему передали журналисты-расследователи. По их словам, запись разговоров делал лично Порошенко.

"Петр Алексеевич (Порошенко) признается Байдену, что поднял тарифы для украинцев, внимание, не на 75% как просил МВФ (Международный валютный фонд), а на целых 100%. "Уже на 100% поднял тарифы, дайте ярд пожалуйста!" Ради миллиарда себе, Порошенко готов раздеть украинцев догола, еще и заработать на тарифах. Кстати, тарифы действительно повысились в 2 раза", – сообщил Деркач.

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Деркач напомнил, что в конце 2019 года в США разгорелся крупный международный коррупционный скандал. Во главе большой коррупционной схемы стоит бывший вице-президент США Джозеф Байден.

"Джо Байден, его сын Хантер и их партнеры на протяжении многих лет получали от газодобывающей компании Николая Злочевского (был такой министр времен Януковича) миллионы долларов за политическую "крышу". Сын Байдена Хантер входил в состав директоров компании. Вместе с ним деньги в совете директоров "Бурисмы" получал и друг пасынка госсекретаря США Джона Керри, его помощник Дэвон Арчер. Записи разговоров как раз показывают, как Керри вместе с Байденом настаивали на увольнении генпрокурора Шокина, который расследовал дело "Бурисмы" и в итоге вышел на Байденов", – отметил Деркач.

Нардеп подчеркнул, что Байден требовал отставки Шокина, шантажируя 1 млрд долларов кредитных гарантий, которые США должны были предоставить Украине.

"1 миллиард денег американских налогоплательщиков. Такая цена спасения Байдена от тюрьмы. Именно 1 миллиард стал морковкой для Петра Алексеевича, ради которой он слил Шокина", – сообщил Деркач.

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После увольнения Шокина, сообщил нардеп, Порошенко не сразу понял, что он будет еще долго гнаться за миллиардом, соглашаясь на все новые уступки в ущерб Украине.

"Это отчетливо понятно из следующего разговора Порошенко и Байдена, где Байден выдвигает новые условия в обмен на миллиард. То есть Шокина убрали, а чтобы получить миллиард, Петру Алексеевичу нужно будет еще поработать", – сказал Деркач, публикуя разговор Порошенко и Байдена от 22 марта 2016 года.

По его словам, все имеющиеся на сегодня многочасовые записи вместе с заявлением о госизмене и фактах международной коррупции переданы в Офис Генпрокурора. Также все материалы отправлены в государственные органы США для использования и принятия решения в рамках их компетенции.