ДБР намагалося отримати доступ до картин Порошенка. В музей викликали поліцію

У музеї Гончара у Києві, куди ДБР прийшло вручати повістку на допит Петру Порошенку, співробітники Держбюро намагаються проникнути в кімнату, де зберігаються картини, у зв'язку з якими проводиться розслідування. Але співробітники музею і адвокат експрезидента не дають цього зробити.

Про це повідомляє видання "Страна".

За даними видання, директор музею Гончара заявив, що слідчі ДБР вимагали від нього відкрити кімнату, де знаходяться картини, які належать родині экспрезидента. Однак, оскільки Порошенко не дав на це добро, силовикам довелося виїхати ні з чим.

"Для розміщення картин в музеї Порошенко звернувся 23 травня. На даний момент виставка не відкрита, сьогодні була лише презентація, на підставі чого я і відмовив ДБР", - заявив директор музею Петро Гончар.

На презентації Порошенко представив картини таких художників як Айвазовський, Малевич, Левітан, Коровін

"Рішення суду про проведення слідчих дій мені ніхто не показував", - додав Гончар.

Пізніше слідчі ДБР у супроводі спецназу зайшли в приміщення музею для проведення слідчих дій.

Адвокат Петра Порошенка Ігор Головань у телефонній розмові з директором музею заявив, що для проведення слідчих дій потрібно рішення суду, а так як співробітники ДБР його не пред'являють, то нехай ламають двері музею або їдуть.

Крім того, повідомляється, що підтримка Порошенко викликала поліцію, щоб вони розібралися чи це дійсно співробітники ДБР, і що вони тут роблять.

Один із співробітників показав своє посвідчення патрульному поліцейському і сказав, що через 10 хвилин йому все пояснить слідчий.

Також патрульний заявив, що він не має права перевіряти законність дій співробітників ДБР.

"Я можу тільки підтвердити, що це співробітники ДБР і все", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, Петро Порошенко замість допиту пішов у музей відкривати виставку своєї колекції картин.

Раніше народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіозаписи розмов з "голосами, схожими на Порошенка і Байдена", на яких колишній президент України хвалиться, що підняв тарифи замість 75% на 100%.

Генпрокуратура відкрила справу за записами Деркача про розмови Байдена і Порошенка.

Тим часом ДБР відкрило справу про прослуховування розмов Порошенка з Байденом.