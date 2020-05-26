підписатися на розсилку
26.65 27.05
28.85 29.45
˟
26 травня 2020, вівторок, 16:45 19
Судова влада 2020-05-26T17:30:02+03:00
Українські Новини
ДБР намагалося отримати доступ до картин Порошенка. В музей викликали поліцію

ДБР намагалося отримати доступ до картин Порошенка. В музей викликали поліцію

Елена Новикова
виклик на допит, ДБР, Петро Порошенко, допит Порошенка, Ігор Головань
Петро Порошенко. Фото: Facebook
Петро Порошенко. Фото: Facebook

У музеї Гончара у Києві, куди ДБР прийшло вручати повістку на допит Петру Порошенку, співробітники Держбюро намагаються проникнути в кімнату, де зберігаються картини, у зв'язку з якими проводиться розслідування. Але співробітники музею і адвокат експрезидента не дають цього зробити.

Про це повідомляє видання "Страна".

За даними видання, директор музею Гончара заявив, що слідчі ДБР вимагали від нього відкрити кімнату, де знаходяться картини, які належать родині экспрезидента. Однак, оскільки Порошенко не дав на це добро, силовикам довелося виїхати ні з чим.

"Для розміщення картин в музеї Порошенко звернувся 23 травня. На даний момент виставка не відкрита, сьогодні була лише презентація, на підставі чого я і відмовив ДБР", - заявив директор музею Петро Гончар.

На презентації Порошенко представив картини таких художників як Айвазовський, Малевич, Левітан, Коровін

"Рішення суду про проведення слідчих дій мені ніхто не показував", - додав Гончар.

Пізніше слідчі ДБР у супроводі спецназу зайшли в приміщення музею для проведення слідчих дій.

Адвокат Петра Порошенка Ігор Головань у телефонній розмові з директором музею заявив, що для проведення слідчих дій потрібно рішення суду, а так як співробітники ДБР його не пред'являють, то нехай ламають двері музею або їдуть.

Крім того, повідомляється, що підтримка Порошенко викликала поліцію, щоб вони розібралися чи це дійсно співробітники ДБР, і що вони тут роблять.

Один із співробітників показав своє посвідчення патрульному поліцейському і сказав, що через 10 хвилин йому все пояснить слідчий.

Також патрульний заявив, що він не має права перевіряти законність дій співробітників ДБР.

"Я можу тільки підтвердити, що це співробітники ДБР і все", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, Петро Порошенко замість допиту пішов у музей відкривати виставку своєї колекції картин.

Раніше народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіозаписи розмов з "голосами, схожими на Порошенка і Байдена", на яких колишній президент України хвалиться, що підняв тарифи замість 75% на 100%.

Генпрокуратура відкрила справу за записами Деркача про розмови Байдена і Порошенка.

Тим часом ДБР відкрило справу про прослуховування розмов Порошенка з Байденом.

Більше новин про: виклик на допит ДБР Петро Порошенко допит Порошенка Ігор Головань

ДБР прийшло до музею вручати повістку на допит Пор...
Сьогодні Порошенка чекають на допиті в ДБР...
Порошенка знову викликали на допит в ДБР...
Портнов пропонує запросити допомогу США для розслі...
У Києві за добу вдвічі збільшилася кількість нових випадків коронавірусу
Порошенко замість допиту пішов у музей відкривати виставку своєї колекції картин
Новини
Тираж роману Марії Матіос "Солодка Даруся" досяг 200 тис. примірників 18:06
Суд зобов'язав Венедиктову відкрити справу проти керівництва САП 17:56
Гривня ослабла. Курс нацвалюти на міжбанку у вівторок 17:25
У більшості київських аптечних мереж є медичні маски. Де і за якою ціною можна купити 17:08
НСЖУ запустила флешмоб #Журналісти_Важливі для підтримки постраждалих від карантину ЗМІ 16:53
більше новин
Загиблий депутат Давиденко в квітні задекларував повернення боргу 41,4 млн гривень 21:51 Виправлено
В Карпатах за тиждень до літа випав сніг. Фото: Facebook
За тиждень до літа Карпати засипало снігом 18:56
У Європі більше двох мільйонів заражень коронавірусом, — ВООЗ 22:50
У "Київському метрополітені" розповіли о котрій відкриються станції 25 травня 23:11
Блогер розповів, за що Амірханян хотів розправитися з керівником "Укравтодору" Кубраковим 15:46
більше новин
У Кагарлику затримали двох поліцейських за підозрою в катуваннях і зґвалтуванні 16:06
Столичне метро 25 травня Фото: 44.ua
Київське метро відновило роботу. Перші фото 10:39
Проти 6 компаній-постачальників медзасобів лікарям для боротьби з Covid-19 відкрили кримінальні справи 15:14
Метро. Фото: УП
У Києві відкрилося метро. Поліція видає маски тим, у кого їх немає 08:34
За період карантину 92 тис. клієнтів АТ «Хмельницькгаз» сплатили за доставку газу онлайн 14:57 Прес-реліз
більше новин
У другій місяць карантину держборг України почав зростати
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok