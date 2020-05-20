Генпрокуратура открыла дело по записям Деркача о разговорах Байдена и Порошенко, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявляет, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова открыла уголовное производство по записям разговоров Джозефа Байдена и Петра Порошенко от 16 ноября 2016 года, обнародованным депутатом Рады Андреем Деркачем (внефракционный). Об этом он сказал на пресс-конференции, передают Українськi Новини. "Генпрокурор еще вчера зарегистрировала уголовное производство. Будут расследовать", - сказал он. По его словам, правоохранительные органы должны установить была ли в этих разговорах государственная измена или нет. "Это только первый звоночек (этой команды)", - прокомментировал Зеленский записи Деркача. Также он отметил, что очевидно команду Порошенко ждут множество приговоров. https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=TjY3FcEmhCk#action=share" frameborder="0" allowfullscreen> Как сообщали Українськi Новини, в Офисе представителя ОБСЕ по свободе СМИ Дезира заявили, что Законопроект о медиа содержит инструменты цензуры. Ранее депутат Андрей Деркач опубликовал аудиозаписи разговоров с "голосами, похожими на Порошенко и Байдена", на которых бывший Президент Украины хвастается, что поднял тарифы вместо 75% на 100%.