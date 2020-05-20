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20 мая 2020, среда, 11:43 104
Судебная власть 2020-05-20T12:00:01+03:00
Українські Новини
Генпрокуратура открыла дело по записям Деркача о разговорах Байдена и Порошенко, - Зеленский

Генпрокуратура открыла дело по записям Деркача о разговорах Байдена и Порошенко, - Зеленский

Анна Рудык
Генпрокуратура, Владимир Зеленский, Ирина Венедиктова, Записи Деркача

Президент Владимир Зеленский заявляет, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова открыла уголовное производство по записям разговоров Джозефа Байдена и Петра Порошенко от 16 ноября 2016 года, обнародованным депутатом Рады Андреем Деркачем (внефракционный).

Об этом он сказал на пресс-конференции, передают Українськi Новини.

"Генпрокурор еще вчера зарегистрировала уголовное производство. Будут расследовать", - сказал он.

По его словам, правоохранительные органы должны установить была ли в этих разговорах государственная измена или нет.

"Это только первый звоночек (этой команды)", - прокомментировал Зеленский записи Деркача.

Также он отметил, что очевидно команду Порошенко ждут множество приговоров.

Как сообщали Українськi Новини, в Офисе представителя ОБСЕ по свободе СМИ Дезира заявили, что Законопроект о медиа содержит инструменты цензуры.

Ранее депутат Андрей Деркач опубликовал аудиозаписи разговоров с "голосами, похожими на Порошенко и Байдена", на которых бывший Президент Украины хвастается, что поднял тарифы вместо 75% на 100%.

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