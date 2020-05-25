Кличко обещает вернуть на Крещатик каштаны, вместо которых его подчиненные посадили туи

Киевская городская государственная администрация (КГГА) намерена провести реконструкцию центральной улицы столицы – Крещатик в 2021 году. Таким образом мэр объяснил, почему на главной улице столицы вместо каштанов – одного из символов города высадили можжевельник и туи.

Об этом мэр Киева, председатель КГГА Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"В следующем году мы планируем реконструкцию Крещатика. Ее не делали уже много лет, только обновляли асфальт", - сказал он.

В частности, Кличко сказал, что можжевельник высадили в тех местах, где не было деревьев и это решение временное – его перед началом ремонта пересадят в парки и скверы, в то время, как каштаны пересаживать не рекомендуют.

Кличко отметил, что во время масштабной реконструкции Крещатика в 1998 году сузили бульварную часть улицы и каштаны оказались вплотную к дороге.

Полномочия Кличко как мэра Киева истекают этой осенью. Киевляне будут выбирать нового градоначальника и депутатов Киевсовета. Поэтому планы на 2021 год для Кличко могут оказаться слишком далекоидущими.

Большой трафик, загазованность воздуха, а также смесь, которой посыпают дороги зимой, негативно влияет на деревья, приводит к их болезни.

Чтобы избежать этого, во время реконструкции расширят бульварную зеленую зону, обустроят стационарную систему полива, лунки деревьев будут защищены от попадания реагентов.

"То есть мы создадим все условия, чтобы в каждой лунке - а их от Бессарабской до Европейской площади 249 - росли, а не чахли деревья. Конечно, каштаны - символ Киева… Будут расти каштаны и на Крещатике! Будем искать выносливые сорта. Каштаны будут!" - заверил Кличко.

Как сообщали Українськi Новини, в сентябре прошлого года Кличко решил баллотироваться на следующих выборах мэра Киева, которые должны состояться в октябре 2020 года. В свою очередь в "Слуге народа" хотят, чтобы кандидат на мэра Киева выбирался на праймериз.

По словам председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, партия "Слуга народа" намерена объявить имена кандидатов в мэры от партии к концу мая.

Ранее вместо каштанов в центре Киева планировали высадить платаны.

Кроме того, на Крещатике усохли скандальные каштаны "Бриоти".