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25 мая 2020, понедельник, 13:11 809
Общество 2020-05-25T14:03:24+03:00
Українські Новини
Кличко обещает вернуть на Крещатик каштаны, вместо которых его подчиненные посадили туи

Кличко обещает вернуть на Крещатик каштаны, вместо которых его подчиненные посадили туи

Ярина Вацяк
Каштаны, брифинг Кличко, Можжевельник, Реконструкция Крещатика
Можжевельник на Крещатике. Фото: Киевзеленстрой
Можжевельник на Крещатике. Фото: Киевзеленстрой

Киевская городская государственная администрация (КГГА) намерена провести реконструкцию центральной улицы столицы – Крещатик в 2021 году. Таким образом мэр объяснил, почему на главной улице столицы вместо каштанов – одного из символов города высадили можжевельник и туи.

Об этом мэр Киева, председатель КГГА Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"В следующем году мы планируем реконструкцию Крещатика. Ее не делали уже много лет, только обновляли асфальт", - сказал он.

В частности, Кличко сказал, что можжевельник высадили в тех местах, где не было деревьев и это решение временное – его перед началом ремонта пересадят в парки и скверы, в то время, как каштаны пересаживать не рекомендуют.

Кличко отметил, что во время масштабной реконструкции Крещатика в 1998 году сузили бульварную часть улицы и каштаны оказались вплотную к дороге.

Полномочия Кличко как мэра Киева истекают этой осенью. Киевляне будут выбирать нового градоначальника и депутатов Киевсовета. Поэтому планы на 2021 год для Кличко могут оказаться слишком далекоидущими. 

Большой трафик, загазованность воздуха, а также смесь, которой посыпают дороги зимой, негативно влияет на деревья, приводит к их болезни.

Чтобы избежать этого, во время реконструкции расширят бульварную зеленую зону, обустроят стационарную систему полива, лунки деревьев будут защищены от попадания реагентов.

"То есть мы создадим все условия, чтобы в каждой лунке - а их от Бессарабской до Европейской площади 249 - росли, а не чахли деревья. Конечно, каштаны - символ Киева… Будут расти каштаны и на Крещатике! Будем искать выносливые сорта. Каштаны будут!" - заверил Кличко.

Как сообщали Українськi Новини, в сентябре прошлого года Кличко решил баллотироваться на следующих выборах мэра Киева, которые должны состояться в октябре 2020 года. В свою очередь в "Слуге народа" хотят, чтобы кандидат на мэра Киева выбирался на праймериз.

По словам председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, партия "Слуга народа" намерена объявить имена кандидатов в мэры от партии к концу мая.

Ранее вместо каштанов в центре Киева планировали высадить платаны.

Кроме того, на Крещатике усохли скандальные каштаны "Бриоти".

 

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