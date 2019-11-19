Вместо каштанов на Крещатике высадят платаны

Из самой центральной улицы Киева Крещатика исчезли молодые каштаны, а на их месте появились кусты можжевельника.

Соответствующие фото опубликовала журналистка и общественная активистка Ирина Ковальчук на своей странице в соцсети Facebook.

"Каштаны на Крещатике", - иронично прокомментировала снимки Ковальчук.

Столица Украины славится обилием каштанов, которые являются "визиткой" города. На фотографиях же видно, что теперь на главной улице страны растут кусты можжевельника вместо молодых деревьев каштанов, которые там были раньше.

Как сообщает Delo.ua со ссылкой на КО "Киевзеленстрой", деревья превратились в сухостои и их ликвидировали.

Можжевельник вместо каштанов на Крещатике. Фото: Ирина Ковальчук/Facebook

"Деревья убрали еще в прошлом году из-за того, что они превратились в сухостои. Пока на их месте высадили можжевельник", - рассказали на предприятии.

В то же время замдиректора КО "Киевзеленстрой" Дмитрий Заруба сообщил, что в скором времени начнется масштабная реконструкция Крещатика и будут высажены новые деревья, но скорее всего уже не каштаны.

"Два года назад мы проводили опрос "Выбери дерево для Крещатика". Тогда одним из победителей стал платан. Каштаны - истинные символы города. Увы, из-за экологии, увеличенного количества транспорта деревья просто не выдерживают и погибают. Поэтому, после реконструкции улицы, которую будет проводить КО "Киевавтодор", мы скорее всего высадим платаны - они более устойчивые в наших реалиях", - пояснил Заруба.

Капитальный ремонт улицы Крещатик должен начаться в 2020 году. После обновления на улице появится новая плитка из натурального камня, LED-освещение и несколько наземных переходов.

Как сообщали Українські Новини, знаменитые каштаны пропадут с улиц Киева, деревья не выдерживают грязного воздуха. Также на Крещатике усохли скандальные каштаны "Бриоти".

24 мая 2013 года прокуратура Киева начала расследование по факту растраты и присвоения бюджетных средств коммунальным предприятием по содержанию зеленых насаждений Шевченковского района при закупке каштанов, высаженных на улице Крещатик в Киеве.