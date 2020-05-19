"Слуга народа" объявит кандидатов в мэры от партии к концу мая

Партия "Слуга народа" намерена объявить имена кандидатов в мэры от партии к концу мая.

Об это председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил в эфире передачи "Hard дня с Влащенко", передают Українськi Новини.

"Мы никого не оглашаем, пока мы не сделаем необходимые замеры... До конца мая будем иметь замеры и после этого мы публично огласим, кто же наши кандидаты от нашей партии", - сказал он.

По словам Арахамии, соответствующие замеры рейтингов необходимы потому, что в больших городах достаточно высокие рейтинги имеют нынешние мэры, поэтому кандидат от партии без "базового" рейтинга не сможет с ними соперничать.

"Есть города, где довольно крепкие рейтинги у текущих мэров и "ноунэйм" условный не может с ними соперничать априори, соответственно должен быть человек с базовым каким-то рейтингом. Без рейтинга человека нет смысла отправлять, это будет заведомо поражение", - подчеркнул председатель фракции.

Как сообщали Українські Новини, Трофимов допускает, что президент Владимир Зеленский может баллотироваться на второй срок.

В сентябре Кличко решил баллотироваться на следующих выборах мэра Киева.