подписаться на рассылку
26.6 26.96
28.95 29.6
˟
22 мая 2020, пятница, 19:10 123
Общество 2020-05-22T20:15:02+03:00
Українські Новини
Кличко засадил Крещатик можжевельником вместо каштанов

Кличко засадил Крещатик можжевельником вместо каштанов

Ярина Вацяк
Каштаны, Крещатик, Можжевельник
Можжевельник на Крещатике. Фото: Киевзеленстрой
Можжевельник на Крещатике. Фото: Киевзеленстрой

В Киеве на Крещатике вместо каштанов временно высаживают можжевельники после того, как появилась информация о том, что вместо каштанов в центре Киева высадят платаны.

Об этом говорится в сообщении коммунального объединения "Киевзеленстрой" в социальной сети Facebook.

"В рамках благоустройства улицы Крещатик в лунках высаживают можжевельники. Всего в 50 лунок от ул. Прорезной до ул. Богдана Хмельницкого будет высажено 200 кустов можжевельника казацкого Gold Coast и 50 деревьев можжевельника скального Skyrocket. Высаженные растения значительно улучшают эстетический вид улицы, однако это является временным мероприятием перед началом ее реконструкции", - говорится в нем.

Можжевельник на улице Крещатике. Фото: КиевзеленстройМожжевельник на улице Крещатике. Фото: Киевзеленстрой

На Крещатике садят можжевельник. Фото: КиевзеленстройНа Крещатике садят можжевельник. Фото: Киевзеленстрой

В "Киевзеленстрое отмечают, что кусты и деревья можжевельника высажены контейнерным методом посадки, чтобы можно было их легко пересадить в парки и скверы Киева.

Отмечается, что в следующем году начинается реконструкция ул. Крещатик, в рамках которой на центральной улице столицы в лунках на бульварной части будут высажены новые крупномерные деревья. Для сохранения и ухода за ними предусмотрен автоматический полив.

Однако некоторые жители города требуют вернуть каштаны на главную улицу столицы.

Комментарий под постом КиевзеленстройКомментарий под постом Киевзеленстрой

На что в Киевзеленстрое объяснили, что каштаны начинают болеть на Крещатике из-за большой загазованности и сужения зеленой зоны.

"Каштаны хорошо себя чувствуют в парках и скверах, это можно увидеть в разных районах Киева. Однако вдоль дорог, как на Крещатике, они начинают болеть. И тому есть немало причин. Во время полномасштабной реконструкции Крещатика в 1998 году сузили широкую бульварную зеленую зону, и каштаны оказались вплотную возле дороги с огромным потоком автомобилей, что вызывает высокую загазованность воздуха, большая площадь асфальтового покрытия постоянно перегревается. Добавить к этому соль, которой посыпают дороги зимой, отсутствие автоматического полива, минуя моль, и имеем результат", - пояснили фвхивци.

Ответ КиевзеленстрояОтвет Киевзеленстроя

Как сообщали Українські Новини, знаменитые каштаны пропадут с улиц Киева, деревья не выдерживают грязного воздуха.

Ранее на Крещатике усохли скандальные каштаны "Бриоти".

Больше новостей о: Каштаны Крещатик Можжевельник

"Нефтегаз" снизил цену на газ для населения на 21,4% на май
Зеленский обложил новым налогом зарубежные стартапы украинцев
Новости
В июне в Грецию разрешили прилететь туристам из 20 стран, но не из Украины 20:11
Минздрав утвердил рекомендации для проведения ВНО в условиях карантина 19:58
Прокуратура будет расследовать подрыв автомобиля бойцов "Луганска-1" как теракт 19:52
СБУ запретила въезд в Украину российскому коммунисту Зюганову 19:41
Метро в Харькове может заработать в один день с Киевом 19:15
больше новостей
Кабмин разрешил ходить по улицам без маски 11:26 Инфографика
Зеленский значительно расширил права налоговой и контролирующих органов 11:14
Пробки на мосту Патона.Фото: facebook.com/sergii.kostezh
В Киеве выстроилась 200-метровая очередь на троллейбус 11:08
Украинцев предупредили о трехдневных заморозках 09:58 Карта
Сертификация автомобилей на ГБО: кто и почему ей сопротивляется 10:37
больше новостей
Азербайджан передал Украине 23 тонны гумпомощи для борьбы с коронавирусом 20:26
Кабмин разрешил ходить по улицам без маски 11:26 Инфографика
Убийство в Житомирской области. Фото: Facebook Антон Геращенко
В Житомирской области профессиональный охотник расстрелял 7 человек, одному удалось сбежать 12:59
Порошенко похудел благодаря дзен-диете за €3600 19:35
Производители полимерных материалов заявляют о катастрофических последствия для отрасли при введении пошлин 17:18
больше новостей
Торговые центры в Киеве могут открыться в ближайшую среду – 27 мая
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok