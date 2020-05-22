Кличко засадил Крещатик можжевельником вместо каштанов

В Киеве на Крещатике вместо каштанов временно высаживают можжевельники после того, как появилась информация о том, что вместо каштанов в центре Киева высадят платаны.

Об этом говорится в сообщении коммунального объединения "Киевзеленстрой" в социальной сети Facebook.

"В рамках благоустройства улицы Крещатик в лунках высаживают можжевельники. Всего в 50 лунок от ул. Прорезной до ул. Богдана Хмельницкого будет высажено 200 кустов можжевельника казацкого Gold Coast и 50 деревьев можжевельника скального Skyrocket. Высаженные растения значительно улучшают эстетический вид улицы, однако это является временным мероприятием перед началом ее реконструкции", - говорится в нем.

Можжевельник на улице Крещатике. Фото: Киевзеленстрой

На Крещатике садят можжевельник. Фото: Киевзеленстрой

В "Киевзеленстрое отмечают, что кусты и деревья можжевельника высажены контейнерным методом посадки, чтобы можно было их легко пересадить в парки и скверы Киева.

Отмечается, что в следующем году начинается реконструкция ул. Крещатик, в рамках которой на центральной улице столицы в лунках на бульварной части будут высажены новые крупномерные деревья. Для сохранения и ухода за ними предусмотрен автоматический полив.

Однако некоторые жители города требуют вернуть каштаны на главную улицу столицы.

Комментарий под постом Киевзеленстрой

На что в Киевзеленстрое объяснили, что каштаны начинают болеть на Крещатике из-за большой загазованности и сужения зеленой зоны.

"Каштаны хорошо себя чувствуют в парках и скверах, это можно увидеть в разных районах Киева. Однако вдоль дорог, как на Крещатике, они начинают болеть. И тому есть немало причин. Во время полномасштабной реконструкции Крещатика в 1998 году сузили широкую бульварную зеленую зону, и каштаны оказались вплотную возле дороги с огромным потоком автомобилей, что вызывает высокую загазованность воздуха, большая площадь асфальтового покрытия постоянно перегревается. Добавить к этому соль, которой посыпают дороги зимой, отсутствие автоматического полива, минуя моль, и имеем результат", - пояснили фвхивци.

Ответ Киевзеленстроя

Как сообщали Українські Новини, знаменитые каштаны пропадут с улиц Киева, деревья не выдерживают грязного воздуха.

Ранее на Крещатике усохли скандальные каштаны "Бриоти".