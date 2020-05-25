Каштани повернуть. Кличко розповів, чому на Хрещатику висадили ялівець

Київська міська державна адміністрація (КМДА) зазначає, що на головній вулиці столиці замість каштанів – одного із символів міста висадили ялівець тимчасово. КМДА має намір провести реконструкцію центральної вулиці столиці – Хрещатик у 2021 році.

Про це мер Києва, голова КМДА Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"У наступному році ми плануємо реконструкцію Хрещатика. Її не робили вже багато років, тільки оновлювали асфальт", - сказав він.

Зокрема, Кличко сказав, що ялівець висадили в тих місцях, де не було дерев і це тимчасове рішення – його перед початком ремонту пересадять в парки і сквери, в той час, як каштани пересаджувати не рекомендують.

Кличко зазначив, що під час масштабної реконструкції Хрещатика в 1998 році звузили бульварну частину вулиці і каштани виявилися впритул до дороги.

Великий трафік, загазованість повітря, а також суміш, якою посипають дороги взимку, негативно впливає на дерева, призводить до їх хвороби.

Щоб уникнути цього, під час реконструкції розширять бульварну зелену зону, облаштують стаціонарну систему поливу, лунки дерев будуть захищені від попадання реагентів.

"Тобто ми створимо всі умови, щоб в кожній лунці - а їх від Бессарабської до Європейської площі 249 - росли, а не марніли дерева. Звичайно, каштани - символ Києва... Будуть рости каштани на Хрещатику! Будемо шукати витривалі сорти. Каштани будуть!" - запевнив Кличко.

Як повідомляли Українські Новини, замість каштанів у центрі Києва планували висадити платани.

Раніше на Хрещатику всохли скандальні каштани "Бріоті".