підписатися на розсилку
26.6 27.05
28.85 29.45
˟
25 травня 2020, понеділок, 13:10 16
Суспільство 2020-05-25T15:00:03+03:00
Українські Новини
Каштани повернуть. Кличко розповів, чому на Хрещатику висадили ялівець

Каштани повернуть. Кличко розповів, чому на Хрещатику висадили ялівець

Ярина Вацяк
Хрещатик, Брифінг Кличка, ялівець, реконструкція Хрещатику
Ялівець на Хрещатику. Фото: Київзеленбуд
Ялівець на Хрещатику. Фото: Київзеленбуд

Київська міська державна адміністрація (КМДА) зазначає, що на головній вулиці столиці замість каштанів – одного із символів міста висадили ялівець тимчасово. КМДА має намір провести реконструкцію центральної вулиці столиці – Хрещатик у 2021 році. 

Про це мер Києва, голова КМДА Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"У наступному році ми плануємо реконструкцію Хрещатика. Її не робили вже багато років, тільки оновлювали асфальт", - сказав він.

Зокрема, Кличко сказав, що ялівець висадили в тих місцях, де не було дерев і це тимчасове рішення – його перед початком ремонту пересадять в парки і сквери, в той час, як каштани пересаджувати не рекомендують.

Кличко зазначив, що під час масштабної реконструкції Хрещатика в 1998 році звузили бульварну частину вулиці і каштани виявилися впритул до дороги.

Великий трафік, загазованість повітря, а також суміш, якою посипають дороги взимку, негативно впливає на дерева, призводить до їх хвороби.

Щоб уникнути цього, під час реконструкції розширять бульварну зелену зону, облаштують стаціонарну систему поливу, лунки дерев будуть захищені від попадання реагентів.

"Тобто ми створимо всі умови, щоб в кожній лунці - а їх від Бессарабської до Європейської площі 249 - росли, а не марніли дерева. Звичайно, каштани - символ Києва... Будуть рости каштани на Хрещатику! Будемо шукати витривалі сорти. Каштани будуть!" - запевнив Кличко.

Як повідомляли Українські Новини, замість каштанів у центрі Києва планували висадити платани.

Раніше на Хрещатику всохли скандальні каштани "Бріоті".

 

Більше новин про: Хрещатик Брифінг Кличка ялівець реконструкція Хрещатику

В Україні кількість нових випадків коронавірусу падає четвертий день поспіль
"Нафтогаз" знизив ціни на газ для промспоживачів майже на 21% на червень
Новини
Баканов назвав маніпуляцією інформацію про управління ним іспанською фірмою 14:47
АМКУ визнав правомірними дії тендерного комітету "Укрзалізниці" при закупівлі мастил 14:39
Аеропорт
Якщо держава не втрутиться, аеропорт "Київ" може не пережити кризу, - гендиректор "МАСТЕР-АВІА" 14:39 Фото
У Київській області зменшилася кількість випадків коронавірусу. Дані по районах 14:31
Затримки виплат виробникам "зеленої" електроенергії зросли до 90% - Українська асоціація відновлюваної енергетики 14:25
більше новин
Націоналісти прийшли під будинок Зеленського. Фото
Націоналісти прийшли під будинок Зеленського: скандують "Бубочка, виходь" і "Ганьба" 16:24
Валерій Давиденко. Фото: Сусіди.City
У Києві знайдено застреленим народного депутата Давиденка 20:19
З 1 жовтня населенню хочуть підвищити тариф на електрику 13:28
Громадські організації заявили про дискредитації реформи державного архітектурно-будівельного контролю 09:01
Затримки виплат виробникам "зеленої" електроенергії зросли до 90% - Українська асоціація відновлюваної енергетики 14:25
більше новин
Валерій Давиденко. Фото: Сусіди.City
У Києві знайдено застреленим народного депутата Давиденка 20:19
З 1 жовтня населенню хочуть підвищити тариф на електрику 13:28
Метро. Фото: УП
У Києві відкрилося метро. Поліція видає маски тим, у кого їх немає 08:34
Столичне метро 25 травня Фото: 44.ua
Київське метро відновило роботу. Перші фото 10:39
Невідомі побили кастетом заступника головлікаря Інституту раку біля входу в лікарню 13:35
більше новин
З відкриттям метро в Києві ранкові пробки не слабшають. Де найбільш завантажені дороги
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok